USE Bierzo denuncia el abandono de la casa de Jerónima Blanco

Casa junto al monolito en homenaje a Jerónima Blanco y Fernando Cabo. / EBD

USE Bierzo ha denunciado en un comunicado el abandono de la casa junto al recientemente inaugurado monolito en memoria de Jerónima Blanco y Fernado Cabo, donde ambos vivieron en su día y que hoy "se cae a pedazos" y amenaza con "derrumbarse sobre el propio monolito". "En lugar de preocuparse porque el recuerdo a los represaliados se instalara en un entorno digno, el alcalde corrió para hacerse la foto y escasos días después ha rodeado de vallas el inmueble a la espera de que se produzca el colapso definitivo de los muros", critica el portavoz de USE, Samuel Folgueral.

Folgueral aprovechó también para señalar la "falta de planificación" de las obras que se han puesto en marcha en el centro de la ciudad: "En lugar de afrontarlas con planificación, enmarcándolas en una actuación global y espaciándolas de tal manera que no perjudiquen a la ciudadanía, Olegario Ramón ha puesto por delante su álbum de fotos preelectoral. De modo que la glorieta de Reino de León, la de Huertas del Sacramento y la peatonalización de la Calle Real se están haciendo al mismo tiempo y con ello se impide una circulación medianamente normal".

"De ser discípulo de Pedro Muñoz y Gloria Fernández el señor Ramón ha evolucionado para cursar quinto de no socialista, y los atascos deben ser una de las asignaturas cuando no había ninguna necesidad si no hubiese que acompasar las obras al ritmo de precampaña de alcalde", finaliza el comunicado de Folgueral.