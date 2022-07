USE Bierzo acusa al alcalde de tener un “encendido sentimiento antiponferradino”

Los concejales de USE Bierzo de Ponferrada, Samuel Folgueral y Cristina López Voces. / EBD

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, ha criticado este miércoles que la mesa de Contratación del consistorio contratase las obras de la primera fase de mejoras en el polígono industrial de la Llanada (el del Montearenas) con una empresa de fuera de la comarca, en una licitación reciente.

Desde el Ayuntamiento han dicho que esto no fue así, sino que la propuesta de concesión fue precisamente la empresa berciana Excarbi. La licitación se encuentra todavía en 'evaluación' en el portal de contrataciones del estado, donde Excarbi aparece como propuesta para concesión.

Al concurso, ha asegurado Folgueral, se presentaron tres empresas locales y una de fuera. En una primera criba, quedó solo la de fuera y una de las de Ponferrada. Según USE, la jefa de Ingeniería del Ayuntamiento consideró demasiado baja (lo que se conoce como “baja temeraria”) la oferta de la empresa berciana, lo que supuso que la mesa se decantara por la otra. Además, USE ha criticado que a la empresa berciana a la que aseguran que se excluyó no se le solicitó justificar sus costes.

El Ayuntamiento niega que esto terminara así. De acuerdo con el portal de contratación, Excarbi fue excluida por hacer una oferta anómalamente baja y requerida a justificar sus costes. Tras un recurso de la empresa, donde se afirma que ha presentado la justificación en plazo, aparece en las actas y finalmente resulta ser propuesta para concesión.