USE Bierzo acusa de "falta de transparencia" al equipo de gobierno "fallido"

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral. / QUINITO

USE Bierzo asegura, en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, que "el mandato-trampa de Olegario Ramón está cerca de llegar a su fin, pero se acumulan las minas que un alcalde acabado desde su primer día en el sillón va a dejar a su sucesor/a. A los contratos puente-chollo que concluirán en el próximo mandato político, a "su" Plan de Ajuste que heredará la siguiente corporación y a los gastos de plantilla propios de un club de la Premier League, se une la espada de Damocles del gran capricho inacabado del alcalde".

Sostienen que a esta fecha, la instancia del Grupo Municipal USE Bierzo solicitando información acerca de la investigación que la Agencia Tributaria ha iniciado en torno a la liquidación y gastos de traspaso de los bienes de Pongesur "no ha sido atendida, en un gesto que revela dos claves importantes: la transparencia no es una prioridad para este equipo de gobierno fallido y, por otra parte, las cifras que maneja la AEAT distan mucho de ser las que con la boca pequeña anunciaba el gobierno municipal", apuntan.

Asimismo, añaden que "USE Bierzo ha advertido en numerosas ocasiones -y siempre después de haber intentado el cierre de Pongesur en la etapa de gobierno de Samuel Folgueral- de que ejecutar lo que no es más que una intención política podría suponer la ruina para el consistorio, ya que el cálculo del IVA por parte de Hacienda puede ser muy diferente al del propio Ayuntamiento y, digan lo que digan, el cierre y traspaso de activos a una herramienta urbanística similar dista de ser obligatorio salvo que se quiera, como es el caso, reducir las competencias del Pleno para concentrarlas en la persona del alcalde".

Ahora, señalan, "Olegario Ramón ha metido al consistorio en un lío que amenaza con ser monumental y sobre el que no quiere dar datos más allá de escudarse en obligaciones que sólo él se ha creado. Y el agujero puede ser de varios millones de euros. Cantidad, en cualquier caso, que tendrán que sufragar los ciudadanos y ciudadanas de Ponferrada, en un claro caso de “instrumentalización de recursos públicos para beneficio de intereses privados” que era como el propio Ramón definía el ente Pongesur que pretende sustituir, por uno calcado, pero con su firma. La transparencia queda, eso sí, para las exhibiciones televisivas cuaderno azul en mano. Curiosamente, el mismo cuaderno en el que ha encontrado la solución ideal para el ente que dice dará continuidad al invento. Se nota que echa de menos los tiempos del Partido Popular".