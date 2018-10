USE Bierzo advierte del peligro del “tripartito de facto que ya forman PP, Coalición por El Bierzo y PSOE”

Samuel Folgueral, portavoz de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada. / QUINITO

El grupo municipal de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada adelantó este jueves en un comunicado su intención de apoyar en el pleno del viernes “el inicio de la tramitación de las obras a realizar con cargo a los remanentes de tesorería, ante el peligro de que el tripartito de facto que ya forman PP, Coalición por El Bierzo y PSOE mantenga el bloqueo a la decisión democrática tomada por este mismo Ayuntamiento en el pleno anterior”, en referencia a la lista alternativa de obras registrada por el grupo socialista esta semana.

El grupo encabezado por Samuel Folgueral recuerda que “ejercerá su responsabilidad a la hora de impulsar inversiones para el municipio, pero lo que no hará es abandonar su papel de oposición”. Al tiempo, lanza un ataque al portavoz del PSOE, Olegario Ramón, del que dice que “ha pasado de ser convidado de piedra (en palabras de Gloria Fernández) en el banco opositor a integrante del gobierno municipal en el cargo de marioneta del portavoz de Coalición por El Bierzo”. “El señor Ramón”, continúa la nota, ha regresado “a su tradicional sumisión a la derecha, y para ello no le duelen prendas en mentir descaradamente”, añade, en referencia a las supuestas negociaciones entre la oposición y Pedro Muñoz sobre las obras de los remanentes.

USE recuerda también al portavoz socialista que “este grupo municipal no pone líneas rojas, pero lo que siempre va a defender es el interés de los ciudadanos de Ponferrada, que no deberían de sufragar con su dinero obras que en unos casos están comprometidas y en otros tienen la obligación de afrontar administraciones superiores”.

El comunicado de la formación liderada por Folgueral finaliza asegurando que “la ciudadanía va a comprobar ahora la verosimilitud de los cronogramas de la alcaldesa y la eficacia de su acoso al funcionariado. Para ello, por desgracia, la misma ciudadanía tendrá que soportar medio año de gobierno tripartito representado por tres personas que han demostrado no ser de fiar”.