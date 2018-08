USE Bierzo anuncia su voto negativo a los presupuestos de 2018

"La devolución de los sueldos del Bipartito es un tema resuelto" que no depende de la aprobación o no de las cuentas, según USE

Los ediles de USE Bierzo Fernando Álvarez y Cristina López fueron los encargados de anunciar el voto en contra de los presupuestos de 2018, que se debatirán este martes en pleno. / QUINITO

Fernando Álvarez y Cristina López Voces, en calidad de representantes del grupo municipal ponferradino USE Bierzo, han anunciado este lunes su voto negativo a los presupuestos de 2018, que se debatirán y votarán este martes en sesión plenaria extraordinaria desde las 10 horas. Esto complica al equipo de gobierno, todavía más,sacar adelante las cuentas, ya que el PSOE ya ha anunciado que también se va a oponer. La devolución de los sueldos a los ediles de USE, incluidos en la hoja de ruta económica del Consistorio, no han servido como moneda de cambio para conseguir los votos a favor de los cinco ediles de USE ni siquiera la abstención.

Según Álvarez, el rechazo de USE tiene que ver con el hecho de que las cuentas son “el presupuesto de Alicia en el país de las maravillas”. El edil aseguró que en el proyecto “casi todo es falso” y negó que las inversiones previstas asciendan a casi nueve millones de euros, como aseguró la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo. Al respecto, USE cifró la partida “real” para inversiones en 800.000 euros, aunque descartó que éstas se puedan llevar a cabo debido a las fechas en las que se produciría la eventual aprobación de las cuentas. “Esas inversiones no son reales ni posibles”, resumió.

Por otro lado, el edil también señaló que el proyecto de presupuestos elevaría la deuda municipal hasta los 36 millones de euros, “once por encima de lo que debería si se hubiera seguido la senda marcada”, explicó Fernández, que durante la etapa de Folgueral al frente del Ayuntamiento ostentó las responsabilidades de la Concejalía de Hacienda.

Además, su compañera de filas en USE, Cristina López Voces, explicó también que los errores formales en la convocatoria de la Comisión de Hacienda que dictaminó la aprobación inicial del proyecto de presupuestos podrían llevar al grupo municipal a impugnar la sesión y pedir su nulidad. “Es el último paso de una serie de sinrazones”, afirmó la responsable de Medio Ambiente en el anterior Gobierno de la ciudad, que aseguró que el proyecto “llega frustrado al pleno”.

En ese sentido, Álvarez confió en que el presupuesto “no salga adelante” aunque se reservó la posibilidad de llevar adelante la impugnación de la comisión si alguno de los grupos cambia su postura y permite, con ello, la aprobación del proyecto.