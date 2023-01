USE Bierzo asegura que desconoce qué propuestas suyas se incluirán en los presupuestos de Ponferrada para 2023

Samuel Folgueral / QUINITO

El grupo municipal de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada aseguró hoy, a través de un comunicado, que desconoce cuáles de sus aportaciones se incorporarán al presupuesto municipal de la capital berciana para 2023. “El equipo de gobierno no se ha dirigido a este grupo municipal para trasladarnos ya no un borrador de los presupuestos, sino alguna propuesta incluida en los mismos de entre las aportadas por USE Bierzo y que tampoco fueron admitidas en 2019, 2020, 2021 ni 2022”, señalaron fuentes de la formación dirigida por Samuel Folgueral, que subrayaron que no pueden ser optimistas al respecto “sin dato alguno por parte del gobierno municipal”.

En ese sentido, los representantes de USE consideraron que las últimas declaraciones del alcalde, Olegario Ramón, en las que afirmó que los presupuestos están “políticamente acordados” tras incorporar propuestas de los grupos de la oposición, forman parte de “un nuevo capítulo de la estrategia de frivolidad” que le atribuyen. “No es el presupuesto del Ayuntamiento algo sobre lo que frivolizar alentando especulaciones hasta el pleno en el que se lleven a debate, sino un documento que debe ser riguroso y sobre el que se debe informar con seriedad”, apuntaron.

En la misma línea, señalaron que el “empeño” de Ramón a la hora de abrir este debate “vacío a falta de documentación” responde a “las dudas que le genera el número de votos que pueda conseguir dentro del cuatripartito después de sus últimos desencuentros”. “Eso es algo que a USE Bierzo no le concierne y sí al alcalde y a sus socios”, concluyeron las mismas fuentes, que invitaron al equipo de gobierno a “recapacitar y devolver a la ciudadanía el importe del tasazo abonado dos veces por los ponferradinos”.