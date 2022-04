Use Bierzo asegura que el alcalde "ha mentido" y cuestiona la legalidad de asfaltar una zona en Suelo Urbanizable No Delimitado

Asfaltado carretera Dehesas / Use bierzo

La polémica por el asfaltado de la Décima Travesía de Dehesas continúa activa en el Bierzo. Use Bierzo, con Samuel Folgueral como portavoz, ha asegurado que el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, "ha mentido al menos dos veces sobre este asunto".

Folgueral asegura que no ha habido ningún tipo de investigación sobre este caso. "Hay capítulos de series de dibujos animados en los que las investigaciones duran más y tienen más rigor, no nos creemos las palabras del alcalde. Pero el rizo de la mentira lo riza el Sr. Ramón cuando dice sin rubor que "la mayor garantía para los ciudadanos" es que él está convencido de que no se han producido irregularidades. Y semejante boutade sale de la boca del "garante" de los servicios públicos que reprivatiza, de los derechos fundamentales que vulnera, de la participación democrática que cercena y del bienestar de la ciudadanía a la que esquilma", explican desde Use Bierzo en un comunicado.

Folgueral se pregunta que si "¿responde a la legalidad el empeño en asfaltar una zona calificada en el PGOU de Ponferrada como Suelo Urbanizable No Delimitado, y por lo tanto suelo de reserva para su futuro desarrollo?

Use Bierzo explica que "si después de las comprobaciones efectuadas por este Grupo la media estimada de asfaltado en el vial es de 4,50 metros (Imagen 1, inicio de la actuación a 4,55 metros de ancho, Imagen 2 fin de la actuación a 3,90 metros de ancho) y la longitud del vial es de 305 metros, lo que arroja una superficie asfaltada de 1.372,50 metros cuadrados ¿De dónde sale la cifra anunciada por el alcalde, que es de 1.657,70 metros cuadrados y un ancho medio de asfaltado de 5,44 metros?" y añade que "¿por qué no solicita en el propio Ayuntamiento la licencia de las obras complementarias realizadas a particulares?".

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ordenó el pasado domingo la apertura de una investigación sobre esta actuación para conocer con exactitud si existe realmente alguna irregularidad y depurar, en su caso, la responsabilidad que de su eventual comisión se derive.