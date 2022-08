USE Bierzo critica el “ecocidio” que suponen las obras de asfaltado en el parque del Temple de Ponferrada

El portavoz del grupo municipal de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, criticó hoy el “ecocidio” que supone el inicio de las obras de asfaltado de senderos en el parque del Temple. Folgueral reprochó al actual regidor, Olegario Ramón, que haya “dejado el parque como un solar” y lamentó el “proceso de desnaturalización” llevado a cabo en este espacio público de la mano de la “tala indiscriminada de árboles”.

En ese sentido, el portavoz de USE definió la situación como “el mundo al revés”. “En los espacios urbanos se dejan crecer los hierbajos y la maleza, mientras que en los parques se asfalta y se eliminan los árboles”, explicó Folgueral, que recordó que los problemas de eliminación de arbolado también se extienden a otras zonas de la ciudad como Compostilla o Cuatrovientos.

Al respecto, Folgueral definió la medida como “un proceso antiponferradino de un alcalde que odia a la ciudad y todo lo que representa”. “La ciudadanía de Ponferrada debe tenerlo claro: esta persona no está a la altura del municipio y no puede gobernar. No hace más que freírnos a impuestos y tasas para tirar ese dinero en actuaciones banales o regalárselo a las empresas prestatarias de aquellos servicios que dijo que iba a municipalizar”, concluyó.