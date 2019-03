USE Bierzo cuenta con más de una decena de listas para las municipales

Samuel Folgueral y Pepa Rodríguez, junto a parte de la nueva ejecutiva de USE Bierzo / EBD

USE Bierzo presentó este sábado su nueva Comisión Ejecutiva, que estará presidida por Pepa Rodríguez, con Samuel Folgueral como secretario general de la formación. En el acto, Folgueral desveló que USE no sólo presentará lista a la Alcaldía de Ponferrada, sino que ya tienen cerradas candidaturas en más de una decena de municipios bercianos y sigue trabajando para llegar a todo el territorio.

Aunque no desveló quién le acompañará en la lista de la capital berciana, Samuel Folgueral aseguró que “va a ser la mejor, como en 2015” y manifestó que “si hace cuatro años fuimos los ganadores morales de las elecciones, ahora queremos ser los ganadores reales”. También mostró la intención de USE Bierzo de gobernar “en Ponferrada y en el Consejo Comarcal”, así como de alcanzar un diputado provincial que lleve “una voz de aquí a la Diputación más allá de los folklores”.

El proyecto de USE Bierzo de cara a las municipales pasa por un plan de desarrollo comarcal: “El Bierzo tiene que dejar de competir entre sí y ser complementario de cara al exterior”, afirmó el secretario general del partido. De este modo, Folgueral quiere asumir “el liderazgo de la comarca para tocar a las puertas de las administraciones, algo que no encontramos en el bipartidismo ni en las nuevas políticas o estructuras que le bailan el agua a los partidos homogénicos”.

Comisión ejecutiva de USE Bierzo

Presidenta: Pepa Rodríguez Núñez.

Secretario general: Samuel Folgueral Arias.

Secretario de Organización: Santiago Macías Pérez.

Secretario de Economía: Fernando Álvarez González.

Secretario de Política Municipal: Javier Campos González.

Secretaria de Igualdad y Bienestar Social: Isabel Bailez Vidal.

Secretaria de Medio Ambiente y Servicios Urbanos: Cristina López Voces.

Secretario de Medio Rural: Demetrio García Álvarez.

Secretaria de Acción Vecinal y Participación Ciudadana: Azucena Alba Poncelas.

Secretario de Transparencia: Francisco Martínez Pastor.

Vocales: Celerina Alonso Aparicio, Kinita Fernández Álvarez, Francisco Javier Iglesias Cadenas y Francisco Javier Fernández Martínez.