USE Bierzo denuncia al pedáneo de Libran

Imagen de Librán. / GoogleMaps

USE Bierzo ha emitido un comunicado este lunes en el que afirma que la Fiscalía de Área de Ponferrada “ha finalizado con la presentación de la correspondiente denuncia, las diligencias de investigación abiertas sobre la actuación del alcalde pedáneo de Librán”. De acuerdo el partido, dicha actuación se habría llevado a cabo “a instancias del vocal de USE Bierzo en la citada localidad del municipio de Toreno, Juan Manuel Fernández Morales”.

Desde USE, han denunciado posibles irregularidades en la gestión del pedáneo, José Angel Fernández Alonso. Se trataría de “hechos que requieren de investigación por si pudieran ser constitutivos de delito contra los derechos cívicos (…) Los hechos objeto de denuncia se concretan en en reiteradas solicitudes de acceso a la documentación efectuadas por Juan Manuel Fernández Morales que, en su condición de Vocal de la Junta Vecinal de Librán, justifica y acredita un relevante interés”, aseguran desde USE.

Según Fernández Morales, en los últimos años ha requerido al presidente de la Junta Vecinal “documentación acerca de los pagos e ingresos de fiestas patronales, coto de caza y demás objetos de la gestión del pedáneo”.

De acuerdo con el vocal de USE Bierzo “recibí una negativa total cuando solicité la documentación de la Junta Vecinal a mi llegada a la vocalía. Reiteré la petición por burofax, haciendo el alcalde pedáneo caso omiso y ello me llevó a remitir la documentación al Procurador del Común, que me dio la razón y comunicó a José Ángel Fernández que me tenía que facilitar la documentación requerida. Ante la negativa a la petición al Procurador del Común, no quedó otro remedio acudir a la Fiscalía, que nos ha vuelto a dar la razón y ha remitido la denuncia al Juzgado. A partir de ahora, será un juez el que dirima si el pedáneo ha cometido alguna irregularidad”. La declaración como investigado del alcalde pedáneo de Librán no hace sino evidenciar la invalidez de lo remitido por él al Comisionado de Transparencia, ya que resulta imposible hacerse una idea del estado de las cuentas de la Junta Vecinal con documentos que parecen alterados para que resulten ilegibles los saldos bancarios o diversos movimientos en las cuentas de la pedanía”, explica el vocal de USE Bierzo.