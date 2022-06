USE Bierzo critica el "despilfarro" del servicio de Parques y Jardines de Ponferrada

Poda de árboles en Ponferrada. / QUINITO

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, criticó este jueves con dureza el funcionamiento del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ponferrada, asegurando que el Consistorio "ha perdido 80 puestos de trabajo procedentes de la Junta destinados a este servicio. Es decir, otra convocatoria perdida".

Folgueral insistió en que la municipalización del servicio no funciona: "Es caro y muy deficiente. Y lo es porque incluso la poda de una parte ínfima de la ciudad se tuvo que sacar a licitación después de quedar varias veces desierta porque no se puede prestar con medios propios del Ayuntamiento. Al final, esta poda raquítica se licita por más de 100.000 euros, y suma y sigue en el despilfarro solo por el capricho de pavonearse de la gestión directa del servicio".

Por otro lado, el portavoz de USE cargó contra el concejal de Medio Ambiente, Pedro Fernández, afirmando que "no nos hemos recuperado aún del shock que nos ha producido escuchar al concejal hablar de hierbas que se dejan crecer anárquicamente y de pájaros herbívoros". Folgueral aseveró que "en una ciudad convencional ese concejal ya habría puesto su cargo a disposición o el alcalde le habría cesado directamente. Pero eso ocurriría si Ponferrada se encontrase en una situación normal, cosa que no ocurre".