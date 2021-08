USE Bierzo augura una Encina “de mero trámite”

Primeros feriantes en el recinto ferial de Ponferrada para las fiestas de La Encina 2021. / QUINITO

USE Bierzo emitió un comunicado este jueves declinando “cualquier responsabilidad” por unas fiestas de La Encina que, auguran, serán “de mero trámite en el mejor de los casos”. Todo ello después de que la concejala Cristina López denunciara que “la absoluta falta de conciencia democrática del equipo de gobierno ha apartado tanto a la oposición como al propio Patronato de Fiestas de cualquier aportación, ya no digamos decisión”.

López asegura que “en ningún momento se ha convocado ni a la Comisión de Fiestas ni al Consejo del Patronato para nada que tenga que ver con la Encina” y que “la Comisión Informativa no ha sido convocada hasta mañana viernes, día elegido para presentar el programa“. La concejala de USE Bierzo afirma en su nota que “parece evidente que el deseo del equipo de gobierno era que una vez más el paraguas de siempre les evitara el trabajo de tener que elaborar un programa de fiestas.

Noches del Auditorio fallidas

Por otro lado, Cristina López hace alusión al “rotundo fracaso de la programación veraniega” de conciertos en las Noches del Auditorio, recordando que “la mayor parte” de los mismos se suspendieron. En este sentido, López apunta que “no dudamos de las enfermedades de los músicos, pero resulta curioso que se cancele una actuación en Ponferrada y se mantenga la de otra ciudad para 48 horas después”, en referencia al concierto cancelado de la Mala Rodríguez.

La propia concejala se responde señalando que “puede que no sea tan curioso si tenemos en cuenta que en Ponferrada la venta de entradas no llegaba a 40 y para el bolo malagueño se agotaron”. Quizá si se hubiera optado por la cultura en abierto y no por seguir esquilmando el bolsillo de la ciudadanía hubiésemos disfrutado de algún acontecimiento”.