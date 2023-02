USE Bierzo insta a Endesa a incluir un proyecto de conducción autónoma en Compostilla II

Obras de desmantelamiento en la central térmica de Compostilla II. / QUINITO

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal, Samuel Folgueral, ha instado a Endesa y a las instituciones presentes en la mesa del Plan Futur-e a "plantearse seriamente" tener en cuenta una iniciativa sobre conducción autónoma de todo tipo de vehículos propulsados por hidrógeno, que calificó como "el proyecto de innovación y desarrollo más interesante de cuantos tienen sobre la mesa" para instalarse en los terrenos de la central térmica de Compostilla II.

Dicho proyecto, asegura Folgueral, "podría compaginarse con uno más amplio de formación, dotando a la zona de centros especializados en el campo de la ingeniería y de oficios relacionados con la automoción autónoma y las energías limpias, lo que además de crear especialistas generaría muchos puestos de trabajo".

El portavoz de USE no dejó pasar la ocasión de atacar al alcalde de Ponferrada, señalando que esta iniciativa "sí sería una verdadera apuesta, aunque miembros de la mesa del Plan Futur-e como el alcalde de Ponferrada han sido cómplices en la inacción por no contrariar a la propia Endesa. Este alcalde antiponferradino es incapaz de apoyar una iniciativa emprendedora, innovadora y generadora de empleo", espetó.