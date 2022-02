USE Bierzo reprocha al equipo de Gobierno que "Ponferrada está más sucia que nunca"

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, critica que eso "es lo que está haciendo el gobierno fallido del acabado alcalde de Ponferrada"

Samuel Folgueral en el Pleno de los presupuestos. / QUINITO

USE Bierzo le reprocha al equipo de Gobierno de Ponferrada que "ha municipalizado el gasto y privatizado el beneficio para que Ponferrada esté más sucia que nunca", explican en un comunicado.

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, critica que eso "es lo que está haciendo el gobierno fallido del acabado alcalde de Ponferrada". Folgueral señala que "esa es toda la explicación que el gobierno de Ramón ofrece para la aplicación del tasazo de la basura, ya que tal y como explica Samuel Folgueral "han reconocido sin ambages que no se trata de una obligación de Europa, sino que lo que están haciendo con el dinero de la ciudadanía es adquirir medios materiales para la empresa".

"Están solucionando los problemas de una concesionaria que ya no gasta a través del fondo de inversión del extinto contrato del gobierno Folgueral, sino que directamente el Sr. Ramón les compra camiones o barredoras y todos los medios materiales. Eso no estaba en el contrato de 2014, en el que dentro de los 5,8 millones anuales estaba incluida la compra de esos medios materiales a través del mencionado fondo de inversiones", sostienen desde USE Bierzo.

"Ahora, con 6,5 millones de euros al año resulta que el consistorio tiene que pagar aparte el material. Han reconocido en la última Comisión Informativa de Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental que la totalidad de los 2,2 millones de euros al año que le birlan a los bolsillos de la ciudadanía se destinan a la compra de medios materiales para la empresa, en lo que significa una incapacidad absoluta de gestión". De modo que "los mismos que dijeron que había un mal contrato y que ellos lo resolverían municipalizando, resulta que lo saldan sin gestión directa ni indirecta. Se han quedado en un limbo y, mientras tanto, tiran del dinero de los vecinos y las vecinas".Y todo ello para que la ciudad padezca una suciedad inédita desde los tiempos de la Montaña de Carbón", concluyen.