USE Bierzo insiste en que la disolución de Pongesur puede provocar “un agujero de varios millones” en las arcas de Ponferrada

Samuel Folgueral. / QUINITO

El portavoz de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, insistió hoy en que la disolución de la sociedad municipal de gestión urbanística Pongesur puede provocar “un agujero de varios millones” en las arcas del Ayuntamiento. “Olegario Ramón ha metido al Consistorio en un lío que amenaza con ser monumental y sobre el que no quiere dar datos”, señaló Folgueral, que reprochó al regidor y a su equipo de gobierno que no hayan atendido la instancia en la que USE solicitaba información sobre la investigación abierta por la Agencia Tributaria en torno a la liquidación y gastos de traspaso.

Según Folgueral, este gesto revela que “la transparencia no es una prioridad para este equipo de gobierno” y que las cifras que maneja Hacienda “distan mucho” de las que “con la boca pequeña” anunció el gobierno municipal. “Ejecutar lo que no es más que una intención política podría suponer la ruina para el Consistorio, ya que el cálculo del IVA por parte de Hacienda puede ser muy diferente al del propio Ayuntamiento”, reiteró.

En la misma línea, recalcó que el cierre y traspaso de activos a “una herramienta urbanística similar” no es obligatorio “salvo que se quiera reducir las competencias del pleno para concentrarlas en la persona del alcalde”. Al respecto, Folgueral parafraseó a Ramón y aseguró que éste es “un claro caso de instrumentalización de recursos públicos para beneficio de intereses privados”, las mismas palabras con las que el actual alcalde definía a Pongesur.