El portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, ha instado este viernes al equipo de gobierno a llevar a pleno unapor valor de unos 800.000 euros para las. “Estamos en octubre y todasque estas asociaciones han ido desarrollando este año, por decirlo de alguna manera. Llevande sus prácticamente nulos recursos elpara pagar a sus proveedores. Al que presta un servicio hay que pagarle”, subrayó.

El Consistorio berciano no ha conseguido aprobar los presupuestos del presente año 2017 por lo que se han prorrogado las cuentas de 2016. El inconveniente radica en que la prorrogación de unos presupuestos no da continuidad al capítulo de inversiones que es precisamente en el que están incluidas las subvenciones a asociaciones culturales, deportivas, de bienestar social… “Estas asociaciones dan unos servicios que el Ayuntamiento no da, por eso que no tengan sus ayudas es un doble agravante”, expone Folgueral.

Este pasado jueves, en Junta de Gobierno, los grupos municipales decidieron agilizar la firma de convenios con las asociaciones para desbloquear cuanto antes las partidas económicas, algo que Folgueral entiende que debe ir más allá. “Firmar esos convenios no tiene ningún fundamento si no hay recursos económicos. Lo que tienen que hacer es una modificación de crédito. Nosotros estamos a favor de todo lo que sea bueno para la ciudadanía y no nos vamos a oponer a que salga adelante en Pleno”.