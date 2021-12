Samuel Folgueral, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

USE Bierzo registró en las últimas horas sus propuestas para los presupuestos municipales de Ponferrada de 2022, en las que incluyen actuaciones por valor de 6,5 millones de euros y la petición de que las cuentas contemplen la devolución a la ciudadanía de la tasa de basura correspondiente al segundo semestre de 2020, que asciende a 1.125.000 euros: “Creemos oportuno que en caso de no aceptar nuestras propuestas de inversión, ya que no van a implementar el dinero en mejoras para la ciudadanía, esa cantidad está mejor en el bolsillo de los vecinos y vecinas que pagan dos veces por el mismo servicio tal y como hemos denunciado en dos plenos”, afirmó Samuel Folgueral.

El portavoz de USE Bierzo criticó además que la participación ciudadana a través de los presupuestos participativos “no es más que barniz” y aseguró que “se han reducido las aportaciones ciudadanas al presupuesto en un 80%, porque han desactivado hasta a los bromistas que mandaron sus propuestas fake en el de 2021. Ponferrada sabe que este es un gobierno fallido con un alcalde acabado que no tiene nada que aportar”, remachó.

Propuestas de USE Bierzo

En cuanto a las propuestas propiamente dichas de la formación que lidera Samuel Folgueral, se incluyen, en deportes, la mejora del campo Manolo Peña, de las pistas de atletismo del Colomán Trabado para que pasen a tener ocho calles y del campo de fútbol de La Marcela, en Dehesas.

En cuanto a infraestructuras, la continuación del Plan de Accesibilidad hacia el barrio del Temple, pavimentación de viás públicas por valor de medio millón de euros tanto en el centro de la ciudad como en diferentes barrios y pedanías, una primera fase de cubrición del Canal de Cornatel en coordinación con Endesa, pérgolas para la zona de petanca del Parque del Temple, solución para los problemas de infradotación de las calles Badajoz y Jaén en Flores del Sil, rehabilitación de las carboneras y adecuación de un parque en el barrio del Temple, continuación de la sustitución de redes de fibrocemento en el barrio de los Judíos, ejecución de un recinto ferial y urbanización de viales en Cuatrovientos, urbanización de la Plaza Rodrigo Yáñez, conexiones peatonales en el centro (C/ José M.ª Luengo) y parte alta (C/ Saturnino Cachón con C/ Jardines), pavimentado y alumbrado en la Plaza de Bouzas y zona verde en La Era de la misma pedanía, y acondicionamiento de caminos en Valdecañada.

Por último, en lo referente a equipamientos públicos proponen la primera fase de la cubrición retráctil para el Auditorio y el saneamiento y colocación de una pérgola en el colegio de Flores del Sil.