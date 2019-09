USE Bierzo pide que el equipo de gobierno haga modificaciones al ARU Puebla Norte

Samuel Folgueral, en su despacho de la sede electoral de USE Bierzo, en una imagen de archivo. / QUINITO

El grupo municipal USE Bierzo ha insistido en la última sesión de la comisión informativa y de seguimiento de dinamización económica, urbanismo y sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento de Ponferrada en que “el ARU debería introducir proporcionalidad en las ayudas a la mejora de eficiencia energética o accesibilidad, de modo que los porcentajes en las ayudas sean inversamente proporcionales, para que las personas que menos recursos tienen dispongan de una mayor aportación por parte de las administraciones”, declara su portavoz, Samuel Folgueral, a través de un comunicado.

Asimismo, Folgueral recalca la necesidad de que las ayudas al alquiler sean compatibles con las correspondientes a la rehabilitación previstas en el ARU. De este modo, “personas con pocos recursos puedan tener acceso también a una ayuda para la rehabilitación de la vivienda en la que habitan”. Samuel Folgueral ha recordado el carácter “totalmente constructivo” de estas aportaciones, tratadas de manera “favorable” por parte del equipo de gobierno.

En el marco de esta misma comisión, USE Bierzo instó también al equipo de gobierno a abordar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una revisión incluida en los programas electorales de la formación liderada por Folgueral tanto en 2015 como en 2019, ya que en palabras del portavoz el PGOU de 2006 “nació muerto y, como mínimo, obsoleto en base a un planteamiento expansivo que triplicaba la ciudad en un momento en el que comenzaba una crisis a nivel mundial. El PGOU del gobierno de López Riesco era imposible de ejecutar y ha traído graves consecuencias en espacios públicos previstos como dotacionales o de equipamientos que la administración no ha adquirido generando un grave coste para los particulares, que en su mayor parte han tributado por ellos como urbanos desde 2006 siendo suelo rústico”.

Folgueral pone como ejemplo la no ampliación de suelo para el parque previsto en El Pajariel, ya que “los tribunales han dado la razón al propietario, han instado a la expropiación y hay aproximadamente 7 millones de euros de valoración que tiene que afrontar el Ayuntamiento”.

Un caso similar al del terreno previsto, pero no adquirido, para una residencia de estudiantes en el Campus del Bierzo que añade 3,7 millones de euros a las expropiaciones a las que debe hacer frente el consistorio. Y a ello habría que añadir un espacio en la Plaza Interior cuya urbanización está prevista en el ARU o la parcela que no se ha ejecutado como equipamiento cultural para la prevista ampliación del Museo de la Radio.

Así, y en palabras de Folgueral, el Ayuntamiento “afrontaría una sangría económica de entre 14 y 15 millones por no haber ejecutado el Plan General, de modo que creo que absolutamente oportuno que el equipo de gobierno se ponga manos a la obra para su revisión. Para ello debería de contar con todos los grupos políticos. USE Bierzo, desde luego, está por la labor al ser una medida perentoria y que de no tomarla se causará un grave perjuicio a las arcas municipales”.