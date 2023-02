USE Bierzo pide reordenar el mercado para facilitar el tránsito de vehículos

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El Grupo Municipal USE Bierzo ha emitido un comunicado en el que insta al equipo de Gobierno "a, al menos, tratar de arreglar parte de lo que están estropeando y no causar más quebrantos a la ciudadanía. Cierto es que este fallido equipo de Gobierno con un alcalde antiponferradino al frente llega tarde para explicar las bondades inexistentes de la campaña de obras electoralistas del centro de la ciudad, pero podría tener el detalle de intentar minimizar el caos generado por las mismas en lo que ya podríamos denominar Zona Cero de Ponferrada".

Para los de Samuel Folgueral, se trata de "un caos que promete prolongarse en el tiempo, ya que las ideas inútiles tienden a retratar a sus autores prolongando eternamente los plazos de ejecución como está ocurriendo en varias de las ocurrencias del alcalde que aborrece la ciudad que preside, como pueden ser el entronque de la avenida de la Puebla con Huertas del Sacramento o la glorieta faraónica de Reino de León", consideran.

"Si algo tiene en su mano el Gobierno municipal es arbitrar alguna medida que palíe la desesperación de los usuarios de automóvil en días de mercado. Dado que la Zona Cero va a seguir siendo el paisaje primaveral del centro de Ponferrada, es necesario que en las mañanas de miércoles y sábados los coches dejen de tener la obligación de recorrer toda la ciudad para realizar trayectos que antes eran simples. Y para ello lo adecuado sería una reordenación del propio Mercado que por otra parte beneficiara el acceso de clientes de fuera de la ciudad, que por otra parte van a ser también los grandes perjudicados con la Zona Bajas Emisiones de Olegario Ramón y con ellos el comercio ponferradino. Venir a consumir a la capital del Bierzo (especialmente miércoles y sábados) es poco menos que imposible a día de hoy y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Olegario Ramón, que USE Bierzo derogará si está en el Gobierno municipal a partir de mayo, no hará más que prolongar esta situación en el tiempo", afirma USE Bierzo.

"Si hay algo sostenible y puede ayudar tanto a tener un centro de la ciudad para las personas como a reducir la huella de carbono es la planificación. La misma planificación que desapareció cuando el Gobierno de Gloria Fernández decidió recortar y retorcer los accesos al centro sin contar con ningún criterio de movilidad y que ahora sigue sin aparecer en un cúmulo de actuaciones que sólo pretenden dar a entender que Olegario Ramón es un hombre de acción. La realidad es que sus acciones carecen de sentido y se basan sólo en su convicción sobre la inteligencia de la ciudadanía, a la que considera menos formada que él", concluyen los de Samuel Folgueral.