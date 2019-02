USE Bierzo pide “una explicación más detallada” de los planes del Corredor Atlántico Ferroviario

El tren a su paso por Ponferrada. / EBD

USE Bierzo ha solicitado, a través de un comunicado de prensa, que el Gobierno dé “una explicación más detallada” sobre los planes del ejecutivo respecto al Corredor Atlántico Ferroviario, cuyo recorrido pasará por Ponferrada, tal como anunció esta semana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En concreto, la formación pide a “los parlamentarios nacionales de partidos con representación berciana en el Congreso, especialmente a los del partido que ostenta el Gobierno de España” aportar información sobre las actuaciones para solucionar el paso de los trenes por el puerto del Manzanal, “que no deja de ser la cuestión que más dificulta no sólo el desarrollo del Eje sino además el principal tapón para las comunicaciones ferroviarias desde este territorio”.

En el comunicado, USE Bierzo aclara que no pretende “sembrar sospecha alguna acerca de un proyecto que ha defendido con uñas y dientes desde el mismo momento en el que promovió la creación de la Mesa por las Comunicaciones Ferroviarias en el marco del Consejo Comarcal, pero por ello precisamente no queremos que sea el apartado en el que más nos jugamos el futuro de la comarca aquel que ofrezca más incógnitas a la hora de presentar el proyecto global de Corredor Atlántico”.