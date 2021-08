USE Bierzo critica que Ponferrada “está más descuidada que nunca” después de que se municipalizase el Mantenimiento de Parques y Jardines

Desde USE Bierzo aseguran que "seguimos esperando a que Ponferrada empiece a notar la supuesta bondad de la política de servicios de Olegario Ramón"

Estado actual plaza Diamantes Ponferrada / EBD

El grupo político USE Bierzo ha criticado que “la ciudad está más descuidada que nunca” después de que el servicio del Mantenimiento de Parques y Jardines se municipalizase provocando así “multiplicar el coste que suponen para la ciudadanía”.

Desde USE Bierzo aseguran que “seguimos esperando a que Ponferrada empiece a notar la supuesta bondad de la política de servicios de Olegario Ramón, consistente en multiplicar el coste que suponen para la ciudadanía para que la ciudad esté más descuidada que nunca. Lo que el alcalde definió como “notable mejoría en la prestación del servicio” de Mantenimiento de Parques y Jardines se está revelando como un capricho más de este equipo de gobierno, que sigue sin conocer el estado alarmante del municipio, sigue financiando a los mismos a los que acusa y sigue sin aplicar en el servicio “municipalizado” ninguna política de eficiencia o de igualdad”.

USE Bierzo explica en un comunicado que “el botón de la Plaza del Diamante, un espacio de la ciudad que lleva meses adornado por una zanja sin rematar con sus correspondientes vallas, que no dejan de ser el mobiliario urbano favorito del equipo de gobierno. Ya hace tiempo que las ramas caídas del sauce llorón que preside la Plaza son un peligro y una muestra de la dejadez de Olegario Ramón, antes y después de “municipalizar” el servicio de Parques y Jardines. USE Bierzo ha reclamado en varias ocasiones que se adecente el lugar, pero los meses pasan y la Plaza del Diamante frente al Parque del Temple sigue pareciendo una zona de guerra. Más allá de una actuación integral que el espacio requiere, exigimos que se retiren los restos del árbol y que, de un modo u otro, los vecinos puedan hacer uso de una Plaza completamente abandonada”.