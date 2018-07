USE recurrió el acuerdo sobre la deuda de la Fundación del Deporte porque una corporación “no está” para anular acuerdos de otra anterior

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, y el edil Fernando Álvarez. / QUINITO

USE Bierzo ha salido al paso de las críticas de Olegario Ramón con relación a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de desestimar el recurso de los concejales de USE Samuel Folgueral y Fernando Álvarez contra el acuerdo adoptado el 28 de octubre de 2016 por el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se anulaba la decisión del bipartito de asumir cualquier compromiso económico adquirido por la Fundación de Deportes en la organización del Mundial de Ciclismo.

Tras matizar que no se van “a cansar de seguir aportando trabajo en positivo para el desarrollo de la comarca”, en relación a sus últimas reuniones con agentes sociales, afirman que constatan “cómo el Partido Popular incrementa su nómina de portavoces” con relación a la comparecencia de Ramón.

USE indica que no puede “consentir” que el portavoz socialista “siga engañando a la ciudadanía para justificar su permanente apoyo al Partido Popular en la única hoja de ruta para este mandato en ambas formaciones: enredar con todo lo referente a los Campeonatos del Mundo de Ciclismo Ponferrada 2014 mientras el municipio languidece en cuanto a empleo e inversiones”.

En este caso, según USE, “el portavoz del GMS se ufana porque el TSJ confirma la anulación del acuerdo plenario de refrendo de una cláusula, anulación para la que obviamente el gobierno municipal contó con el apoyo de Ramón”. “Ciertamente USE Bierzo recurrió ese acuerdo por considerar que las corporaciones no están para anular acuerdos de corporaciones anteriores, pero lo que no explican ni unos ni otros es que el paripé del Pleno del 28 de octubre de 2016 anulaba sólo el refrendo y no la cláusula. Claro, que la referida cláusula procede del mandato de López Riesco y ahí de nuevo se ponen de acuerdo el portavoz accidental del GMS y el equipo de gobierno para no tocar absolutamente nada. Porque la relación jurídica entre Ayuntamiento y Fundación de Deportes no varía por anular refrendos, pero sí lo haría en el caso de que los que quieren perseguir a la organización del Mundial pusieran el mismo empeño en hacerlo con sus antecesores populares”, indican en un comunicado.

Con relación a otras manifestaciones de portavoz del PSOE, que apuntaba a un posible pacto PP-USE para sacar adelante los presupuestos, USE afirma seguir esperando a Ramón defina los plazos de lo que él considera “inminente acuerdo” o explique a qué le llama “relación amor/odio”. “De momento, viendo las ganas con las que adopta el papel de portavoz del equipo de gobierno, cabe pensar que lo suyo con el Partido Popular es una relación de amor/amor”, apostillan.