Use Bierzo critica que el equipo de Gobierno "no concreta el coste del servicio de transporte" y lo acusa de "mentir"

Samuel Folgueral, en un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

Use Bierzo, con Samuel Folgueral como portavoz ha criticado este viernes en un comunicado y, después de que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada hiciese públicos los datos del primer año de municipalización del servicio de transporte, que este "no concreta el coste del servicio de transporte, callan sobre ello porque ha pasado de 1,2 millones de euros a costar el doble".

En la misma línea, Folgueral acusa al alcalde dePonferrada, Olegario Ramón, de "mentir a la ciudadanía" porque "decía que la gestión pública de este servicio generaría ahorro y que el servicio era ruinoso y lo que ha hecho él es municipalizar el gasto y privatizar el beneficio de la empresa. Curiosamente, la misma a la que tanto criticó".

"Después del balance que el equipo de gobierno ha hecho del "Primer Año Triunfal" del Transporte Urbano de Ponferrada, el portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo recuerda que el propio equipo de gobierno "no ha matizado datos tan importantes como el incumplimiento de su programa electoral, que decía que el TUP se iba a gestionar directamente mediante una municipalización. Quizá ya no recuerdan cuando el propio Olegario Ramón forzó un Pleno Extraordinario para municipalizar el servicio", añaden desde Use Bierzo.

"Han adjudicado el contrato a riesgo y ventura, que es tanto como ser del género tonto, quedándose con el importe de los billetes a pesar del descenso de usuarios. Aún haciendo buenas las cifras de venta de billetes anunciadas por la Concejalía, de 600.000 euros, habría que restar esa cantidad de los 2,5 millones del contrato, con lo que el coste para el Ayuntamiento se cifra en primera instancia en 1,9 millones. Pero a ello hay que sumarle los autobuses de gasóleo de la extinta RDA, tan sostenibles, modernos, aerodinámicos y sofisticados que se adquirieron con informes contrarios. Con esos 700.000 euros nos vamos a un coste de 2,6 millones de euros para el TUP de Olegario Ramón entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022. En total, 1,4 millones más de lo que costaba, cuando el Sr. Ramón lo calificaba de ruinoso costando la mitad", explican.