USE Bierzo critica la paralización de la licitación del “contrato-puente-chollo-por lotes” del servicio de basuras

USE Bierzo critica la paralización, por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, de la licitación “del contrato-puente-chollo-por lotes por un problema con el tamaño de la letra”. Desde este grupo político berciano, con Samuel Folgueral al frente, aseguran que “las sospechas difundidas por los propios integrantes de ese mismo equipo de gobierno apuntan a un “plan orquestado”, ya que no hay mejor manera de difundir una sospecha que afirmar que no se quiere pensar en ella. ¿Qué hubiera pasado si, después de ganar en primera instancia, el Ayuntamiento se hubiese defendido en el TSJ en el caso del extinto contrato de 2014? Que a estas alturas Ponferrada estaría razonablemente limpia y el Ayuntamiento no estaría a merced de las empresas, encantadas de concurrir a una licitación muy beneficiosa para ellas”.

USE Bierzo señala en un comunicado que “el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada se está dando de bruces con su propia ineficiencia, además de recibir por parte del karma el pago a su deslealtad del pasado hacia la institución. La Nortada que iba a traer al municipio un modelo de municipalización de los servicios públicos, que convocaba plenos para dar lecciones sobre autobuses, que criticaba contratos licitados en base al Plan de Ajuste y visados por el Tarcyl…es la misma que ha implantado el contrato-puente que no es capaz de resolver”.

Además, recalcan que “quizá ahora vaya entendiendo Olegario Ramón algo que desde este Grupo se ha explicado por activa y por pasiva: la licitación del contrato de limpieza y recogida de residuos de 2014 se retrotrajo al punto de partida porque la sociedad política que formaba con su antecesora no quiso defender los intereses del consistorio en segunda instancia, que fue la que dictó sentencia en base al tamaño de la letra con la que estaban redactadas las ofertas. Mientras ese contrato estuvo en funcionamiento la ciudad estaba limpia y el Ayuntamiento ahorraba una importante cantidad de dinero con respecto al contrato actual (el de 2017, de Gloria Fernández Merayo y Olegario Ramón), que por otra parte no puede ser eficiente si no hay trabajo de los políticos a la hora de fiscalizar el servicio”.

USE Bierzo finaliza puntualizando que “donde nos anunciaron servicios municipalizados y eficientes tenemos un servicio de limpieza y recogida de residuos paralizado, un servicio de transporte público mucho más caro que se presta con autobuses obsoletos a pesar de estar recién adquiridos a cargo del contribuyente y otro servicio, el de parques y jardines, que cuesta mucho más pero que no arranca porque el equipo de gobierno se ha dado cuenta de que tiene que acudir al sector privado para los suministros.Y no hay más que acudir a la Plataforma de Contratación del Estado para comprobar lo que está pasando con la mayor parte de las licitaciones del Ayuntamiento de Ponferrada: o desiertas o ruinosas, como muestra de la incapacidad de gestión de un equipo de gobierno entretenido en arrojar falsedades para escurrir el bulto de su propia inutilidad”.

Paralización de la licitación

Un error de forma ha dejado desierto el proceso de licitación del servicio de recogida de basuras de Ponferrada. En este caso, la mesa de contratación ha excluido a FCC de la licitación de recogida de basuras y a Urbaser tanto de este procedimiento como del abierto para la limpieza viaria por incumplir el tamaño de letra utilizado en las ofertas presentadas, un requisito cuyo objetivo es garantizar el tamaño máximo de cien páginas que se exige en el cuadro de características del contrato.

Según explicó la concejala encargada de presidir la mesa de contratación, Carmen Doel, esta situación “paraliza de momento el proceso de licitación dado que desconocemos si las empresas van a recurrir o no, lo que deja la adjudicación en manos de organismos superiores”. Ambas empresas, FCC y Urbaser, pueden presentar recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl).