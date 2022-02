USE Bierzo critica el estado "lamentable" del Skate Park del Toralín

"No se explica que mientras el número de trabajadores del consistorio aumenta a ritmo pre-Plan de Ajuste, el municipio languidezca bajo una inmensa capa de suciedad y descuido"

USE Bierzo carga contra el equipo de Gobierno de Ponferrada y contra "el acabado alcalde" de la ciudad en relación con "el mantenimiento y cuidado de la ciudad", según explica en un comunicado.

"No se explica que mientras el número de trabajadores del consistorio aumenta a ritmo pre-Plan de Ajuste, el municipio languidezca bajo una inmensa capa de suciedad y descuido".

Además, "otra muestra es el lamentable estado del Skate Park del Toralín, que en las imágenes que adjuntamos puede comprobarse que actualmente no es más que un peligro para los usuarios que se atrevan a usar lo que a día de hoy no es más que un vertedero improvisado", explica USE Bierzo.

"Rampas rotas, remaches sueltos, agujeros y un montón de desperdicios bajo la estructura es lo que se pueden encontrar aquellos que osen a acercarse a esta zona con su monopatín. Quizá lo siguiente sea conminar a los skaters a practicar deporte en el bosque urbano de cuyo anuncio por parte de este gobierno municipal fallido se cumple un año sin que se haya plantado un sólo arbusto, salvo que las zarzas sean especie autóctona", concluyen.