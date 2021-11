USE Bierzo dice que el alcalde vendió “humo sin encender la fogata” con el proyecto para la Tebaida

Los de Samuel Folgueral critican que no se haya preparado “una propuesta seria”

Samuel Folgueral, en un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

USE Bierzo ha emitido un comunicado este martes para felicitar al Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez por el visto bueno de la Junta al proyecto de turismo sostenible presentado para su financiación con Fondos Next Generation de la UE.

“No es ni más ni menos que el ejemplo de un trabajo riguroso y bien fundamentado que encuentra recompensa. En contraste, encontramos a un equipo de Gobierno, el de Ponferrada, que vende humo antes de siquiera encender la fogata y cuya constante improvisación propagandística lleva a la institución a hacer el ridículo allá donde va”, ha dicho Samuel Folgueral, en relación al rechazo que ha recibido (con una valoración de 69 cuando el corte estaba en 70) el proyecto para la Tebaida presentado por el municipio ponferradino.

“No esperamos que Olegario Ramón haya aprendido la lección, pero queda claro que presentar a bombo y platillo ayudas para las que ni siquiera se es capaz de preparar una propuesta seria no trae suerte. Lo que ocurre es que, por otra parte, no es cuestión de suerte. Es cuestión de ponerse a trabajar, ser rigurosos y alejarse de planteamientos catetos y basados en datos inventados para la ocasión”, opinan desde USE.

Desde la formación, han aprovechado para criticar que “se utilice a los pedáneos, cuya labor no deja de ser vocacional, para hacer política de confrontación con la oposición. Alguien debería recordar a concejales con una generosa dedicación exclusiva que parte de su nómina se dedica a que sean responsables de encajar una crítica y responder a la misma sin apoyarse en personas que hacen un trabajo de manera altruista”, ha dicho Folgueral en relación a la protesta de pedáneos de PSOE y CB por la política de comunicación del PP en Ponferrada.

El gobierno de Ponferrada, según USE Bierzo, va de “fracaso tras fracaso, y la ciudadanía es consciente de que el alcalde está acabado. El proyecto de la Tebaida ha sido despreciado por su baja calidad técnica, porque a Olegario Ramón le persigue una trayectoria en la que no da pie con bola”.