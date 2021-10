USE Bierzo critica que “la Transición Justa está siendo transición pero no justa”

"El proyecto de Presupuestos Generales del Estado remitido al Congreso por el Gobierno refleja algo que en USE Bierzo llevamos mucho tiempo anunciando: la Transición Justa ha sido y está siendo transición, pero no justa. Ni ecológica"

Samuel Folgueral durante el Pleno extraordinario del martes 22 de junio. / QUINITO

USE Bierzo asegura que “El Bierzo sigue en una eterna fase de estudio. Como la A-76, como el lazo ferroviario del Manzanal, como la reactivación de Ciuden, como todo aquello que tiene que ver con el freno a la despoblación galopante que sufre este territorio y que queda, como siempre, pendiente de ayudas europeas. Mientras, eso sí, habrá quien esté estudiando también cómo desviar los fondos de Resiliencia que nos corresponden a los bercianos a un lugar en el que las fotos reflejen más público”.

“El proyecto de Presupuestos Generales del Estado remitido al Congreso por el Gobierno refleja algo que en USE Bierzo llevamos mucho tiempo anunciando: la Transición Justa ha sido y está siendo transición, pero no justa. Ni ecológica. De manera que los PGE contemplan si acaso poner un telón sobre nuestro pasado minero, pero en ningún caso abrirlo para destapar un futuro con cierto empuje industrial”, explican en un comunicado.

“Sorprende” continúa la agrupación “la poca coherencia de algunos anuncios por lo reciente de los mismos. No parece muy lógico hablar de reactivación ligada al desarrollo rural para Ciuden y reducir sensiblemente las partidas destinadas a la misma. Aunque, desde la óptica ponferradina, duele casi tanto el hecho de que se siga sin contemplar la musealización, y mucho menos la apertura, del Museo Nacional de la Energía más allá de lo que ya está en funcionamiento”.

“Las inversiones para El Bierzo se resumen en gasto corriente y algo de maquillaje ahí donde pueda ser barato. De manera que pasaremos otro año (y varios más) sin que una sola infraestructura de importancia avance en nuestro territorio, al que cada vez es más difícil entrar si tenemos en cuenta que, Presupuestos Generales del Estado aparte, no hemos recuperado nada de lo perdido bajo el paraguas pandémico. Las escasas visitas de nuestros parlamentarios nacionales, los que lo son y los que quieren serlo en el futuro, seguirán sirviendo para anunciar lo bonitos que son nuestros paisajes y lo bien que se come. Pero la única gran capacidad que observamos es la de su complacencia y no la de las vías de transporte que deberían ubicarnos como lo que realmente somos: el potencial epicentro del Noroeste”.