USE Bierzo insiste en que Valdecañada “sigue sufriendo problemas con la captación de agua potable”

Captación de aguas de Valdecañada. / bierzodiario

USE Bierzo asegura que el núcleo de Valdecañada “sigue sufriendo problemas con la captación de agua potable, a los que ahora se suma la ausencia de abastecimiento como la sufrida durante el día de ayer”. Samuel Folgueral recuerda que “no se trataba, pues, de un bulo ni de alarmismo por nuestra parte la denuncia de los problemas de abastecimiento en Valdecañada”.

Folgueral expone de nuevo que “hay una primera captación tercermundista, una segunda captación ilegal y unas obras de acondicionamiento del antiguo depósito que no se han realizado. Se ha rebasado el plazo muy holgadamente y sigue sin resolverse, de modo que la primera captación no se ha adecuado a los requerimientos de la Junta de Castilla y León que exige el entubado de la red abierta. La segunda captación, si se ha regularizado su legalidad, no da respuesta a las necesidades como hemos visto con el corte de ayer, y si se ha legalizado corresponde que funcione adecuadamente. Y, desde luego, el antiguo depósito no se ha impermeabilizado por cuanto sigue funcionando el provisional”.

Por ello, USE Bierzo insta a la Concejalía de Medio Rural y al alcalde a de Ponferrada a que “resuelvan la adecuación de la primera captación, la legalización de la segunda y reparación del depósito. De modo que Valdecañada no se vuelva a quedar sin agua, problema que se está resolviendo con el traslado de agua almacenada para llenar el depósito con el coste que ello supone”.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, presidió el pasado mes de julio un concejo abierto en Valdecañada para tranquilizar a los vecinos de este pueblo garantizándoles que la calidad del agua potable que consumen es excelente, como lo prueban todos los 16 análisis anuales realizados tanto por el Ayuntamiento como por la empresa concesionaria del Servicio.