USE Bierzo critica al alcalde por tener a Ponferrada “sumida en el caos”

USE critica que se haya aplazado la reunión entre el alcalde y el secretario general de Infraestructuras

Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La ciudadanía de Ponferrada está padeciendo a un alcalde “cuya escasa agenda se desmorona por momentos”, afirma USE Bierzo. “La pasividad con la que afronta asuntos cruciales para el municipio, su incapacidad para recabar información si no es en manifestaciones a las que acude a pesar de ser uno de los responsables de los problemas y su obsesión con echar balones fuera tienen a Ponferrada sumida en el caos”, señalan en un comunicado.

Así, USE critica que se haya aplazado la reunión entre el alcalde y el secretario general de Infraestructuras y sostiene que en los “planes del alcalde” no entra “como prioridad tratar una mejora en los accesos al Polígono de la Llanada que bien podría resultar más prioritaria por dos motivos: es el momento de mostrar compromiso con los trabajadores de una empresa que está planteando despidos y, por otra parte, no parece que el Ministerio se vaya a tomar particularmente en serio proyectos puramente municipales como la, por otra parte, importante Ronda Sur”.

“Teniendo en cuenta, por otra parte, que en lo que respecta a La Placa ferroviaria ya le han conminado a la ventanilla de Turismo al igual que en su momento le enviaron al CSD cuando preguntó en Cultura por el Colomán Trabado. Cabe preguntarse si realmente se está redactando un Plan Estratégico que debería servir para optar a fondos europeos tal y como anunció la propaganda del equipo de gobierno municipal, cuando vemos al alcalde de ventanilla en ventanilla preguntando por fondos para los que a la postre, como ocurrió ya con la Llanada, no hay conocimientos a la hora de hacer la solicitud. Nos tememos, además, que el ya ex ministro Ábalos no dejó por escrito compromiso alguno con El Bierzo por el que preguntar en Infraestructuras, lo que quizá exija una nueva agenda en la que sí incluir la potenciación de los accesos y transportes internos del Polígono de La Llanada”, añaden.

También critican que que la falta de informes tiene paralizadas las obras necesarias para implantar un servicio de Radioterapia privado y la “reprivatización doble” del servicio de limpieza.