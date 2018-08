USE critica el cambio del plan de inversiones para el medio rural y la inclusión en el mismo de obras en barrios

Santiago Macías y los pedáneos de USE./ QUINITO

El concejal de USE, Santiago Macías, ha denunciado este martes, acompañado de varios de los pedáneos de la formación, el cambio en el plan de inversiones que, una vez que no se han aprobado los presupuestos para 2018, ha sido modificado y vuelto a presentar a los responsables de los pueblos del municipio este lunes. El plan recoge nuevos trabajos en lugares en los que no había previsiones y, lo más destacado -según Macías-, en barrios de Ponferrada como Puente Boeza, Cuatro Vientos o Flores del Sil. “Alguien que no debe ser de Ponferrada aún no se ha enterado que estos son barrios de la ciudad, no el medio rural”, manifestó el edil. Como dato curioso señaló que el plan incluye incluso obras en la calle de acceso al parking del Hospital, obras que Macias no duda que se deban realizar pero no con cargo a la partida dedicada a los pueblos.

Santiago Macías también quiso poner de relieve que el Ayuntamiento está restando dinero a los pueblos y a la ciudad sufragando obras “millonarias”, “competencia de otras administraciones”, en lugar de exigir a éstas que cumplan y las paguen ellas. Es el caso de la carretera de Peñalba, la rotonda de Fuentes Nuevas y la reforma para otros usos del colegio de Flores del Sil.