USE critica la desafectación del colegio Luis del Olmo

Colegio Luis del Olmo. / QUINITO

USE Bierzo ha emitido este lunes un comunicado para que “las instituciones responsables del desalojo de la Escuela Hogar” asuman “esa responsabilidad y den una solución a un problema que es educativo, social y económico”.

Desde la formación, sugieren que “cada uno tendrá que asumir lo firmado”. Según USE, la Junta debe hacer la inversión acordada en 2019 (1,5 millones para la reforma de la Escuela Hogar en colegio mayor y otros 2 para el colegio Luis del Olmo, que se convertiría, dicen en USE, en “Centro Rural de Innovación Educativa”). “Lo contrario sería una desinversión que se sumaría a las que la Consejería de Educación acumula desde hace años en Ponferrada”, dicen en USE.

“Pero el problema, repetido, parte del adanismo de Olegario Ramón. Una actitud copiada de sus mentores políticos que le cuesta al municipio inversiones y equipamientos y facilita a la Junta liberarse de compromisos económicos”, dicen en USE Bierzo.

Desde USE esperan que el alcalde “se esté devanando los sesos para averiguar cómo sacar a Ponferrada del lío en el que ha metido al municipio con la inútil desafectación para usos educativos del colegio Luis del Olmo. Una desafectación que obviaba el acuerdo de 2019 y condenaba al edificio a quedar completamente fuera de uso. Con el precedente del colegio de Flores del Sil, no hacía falta mucho más para saber que el deseo de la Junta en este caso es tener alcaldes irresponsables que, en su absurda ansia por poner a nombre del Ayuntamiento instalaciones que ya son suyas (como si otra institución fuera a cambiar el edificio de sitio), no hacen sino facilitar que el gobierno autonómico cumpla con sus compromisos”.

La concejal de USE Cristina López Voces ha definido la actual situación de la Escuela Hogar y del Colegio Luis del Olmo como “otra más del Sr. Ramón: con su empeño en la desafectación liberaba a la Junta de las obligaciones de inversión y por otra parte impedía el cumplimiento del acuerdo entre el Ayuntamiento, la Consejería de Educación y la propia ULE para la conversión del Luis del Olmo en un CRIE. No se ha previsto la recolocación de los usuarios de la Escuela Hogar antes de la reforma del edificio, con lo que la irresponsabilidad de la Consejería y la dejación de funciones del gobierno municipal nos coloca en una situación que, como siempre, causa un grave perjuicio a los ciudadanos. Exigimos a la Junta que busque una solución para los alumnos que se quedan en la calle y al alcalde que deje de culpar a otros de su incompetencia e incapacidad para hacer cumplir los acuerdos con otras administraciones”.