USE exige la eliminación del reductor de velocidad frente al Castillo y el paso “erróneo” en la avenida de Galicia

El badén frente al Castillo, justo antes del Puente García Ojeda en sentido de descenso, incumple cualquier normativa, según USE. ” La instrucción gubernamental sobre reductores de velocidad indica que en pendientes longitudinales superiores al 5% no deben colocarse este tipo de reductores. Por otra parte, las entradas y salidas de los pasos elevados han de estar entre un 5 y un 10% de pendiente”, afirma USE Bierzo.

Es por ello que “ante la tardanza del equipo de gobierno en facilitar el expediente de la obra solicitado”, USE Bierzo se desplazó en el día de ayer a la avenida del Castillo para hacer sus propias mediciones, pendientómetro en mano. “El aparato de medida no engaña: la pendiente longitudinal en el badén es del 9,4%, muy superior al 5% como máximo que dicta la instrucción para la colocación de reductores. La pendiente en la bajada del reductor al que nos referimos es de 17,8%, también muy superior a lo establecido. Todo ello está provocando innumerables molestias a los conductores, que constantemente rozan los bajos de los automóviles como bien se puede percibir (Foto 4) en las marcas existentes en apenas unos días de circulación desde que se remató la obra”, señala la formación en un comunicado.

Por otra parte, además de en la eliminación del badén referido insisten en que se nos facilite el expediente ya que, más allá de criterios técnicos, es necesario saber si la reciente colocación de éste y otros pasos elevados en el entorno del Castillo requiere una inversión de 18.000 euros.

El caso del paso de cebra a la altura del n.º 29 de la avenida de Galicia no es menos “sangrante”, afirman. “Las pendientes laterales superan claramente el 10%, carece de baldosas de acercamiento al punto de cruce, y tampoco dispone de las preceptivas baldosas dotadas de botones rugosos que indican a las personas con discapacidad visual el punto de la calzada por el que han de cruzar”, añaden.

En palabras del portavoz de USE, Samuel Folgueral, ambas obras “van en contra de la racionalidad de la circulación, tanto rodada como peatonal en el caso de las personas con discapacidad. Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Ponferrada que elimine tanto el reductor de velocidad de la Avenida del Castillo por incumplir cualquier instrucción, como los rebajes de la Avenida de Galicia por incumplir la normativa de accesibilidad”.