USE exige una ordenanza municipal que mantenga la ampliación de terrazas en 2021 para apoyar a los hosteleros

Terraza en Ponferrada / QUINITO

El Grupo Municipal USE Bierzo ha pedido al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón que se ponga “de una vez manos a la obra para, de manera efectiva, tomar alguna medida que palíe en parte la dramática situación de la hostelería del municipio de Ponferrada”. En particular, han pedido públicamente que el Ayuntamiento se avenga a la petición formulada por los hosteleros y que se mantengan las terrazas de los restaurantes, cafeterías y bares en las actuales condiciones de ocupación de espacios durante el próximo año 2020.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación este jueves, en la antesala de al reapertura parcial de los negocios de hostelería, los de Samuel Folgueral recuerdan que “muchos propietarios no se sumarán porque o bien no han podido llegar hasta aquí o porque las condiciones decretadas no son suficientes para su negocio sobreviva”. En dichas circunstancias, USE Bierzo considera censurable que “el Ayuntamiento de Ponferrada sigue procrastinando en todo aquello que no sea la redacción de contratos-puente y, por tanto, los hosteleros desconocen cómo van a poder enfrentarse a un año que saben que va a ser durísimo”.

En opinión de Samuel Folgueral y los suyos, “lo primero que necesita el sector es una ordenanza que garantice durante un tiempo prudencial unas condiciones de trabajo que permitan cierto retorno de la inversión. Con las restricciones al consumo en el interior de los locales y las condiciones climatológicas propias del Invierno, el sector se enfrenta a la tesitura de realizar una importante inversión en el cierre y calefacción de las terrazas, pero desconoce si va a poder defender dicha inversión durante al menos todo el año 2021 aunque las autoridades sanitarias indican que buena parte de las restricciones se extenderán durante todo ese tiempo”.

Desde USE, recogen la exigencia del sector de la hostelería en torno a “la redacción inmediata de una ordenanza que permita ampliar durante al menos todo el próximo año las condiciones de ocupación de espacio y equipamiento de las terrazas, ya que los empresarios no pueden abrir con la incertidumbre acerca de si la inversión que van a hacer puede quedar fuera de ordenación apenas unos meses después de la apertura”.

Presupuestos municipales

Sobre los presupuestos municipales de 2021, USE Bierzo señala que “ni están ni se les espera”.

“Quizá en la mente del alcalde quede bien hacerse fotos en las manifestaciones como parte de la solución cuando se es parte del problema, pero resulta sangrante que se comprometan ayudas en base a unos presupuestos municipales de los que no se ha rellenado una sola casilla a la altura del mes de diciembre”, indican desde USE.

Para la formación de Samuel Folgueral, no son válidas “las manidas excusas acerca de la situación sanitaria o el decreto de remanentes del Gobierno no sirven cuando todos los municipios de España atraviesan la misma situación desde el mes de marzo. Con la diferencia de que algunos no se han quedado de brazos cruzados ni han echado la culpa a los funcionarios de baja por enfermedad de su propia ineptitud política a la hora de planificar presupuestos”.

Desde USE, recuerdan que “como gran parte de la sociedad, el sector de la hostelería necesita de manera inmediata que se concreten presupuestariamente las ayudas tanto al funcionamiento como a la adaptación material a las nuevas medidas”.

Según la formación, “todo el sector servicios del municipio espera que el gobierno municipal reaccione, nueve meses después, y deje de hacer anuncios acerca de que ‘se barajan’ medidas. Ponferrada no necesita un alcalde croupier, ni uno que aspire a ser influencer. Necesita ordenanzas ágiles y adaptadas a la situación que protejan a los sectores más perjudicados por la crisis y unos presupuestos que demuestren con números que su Ayuntamiento tiene capacidad para detener el hundimiento del municipio”, concluye USE Bierzo.