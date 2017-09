Use Bierzo denunció este domingo el “hartazgo” recogido de la ciudadanía sobre la acción política del gobierno municipal, aunque más concretamente sobre las fiestas de La Encina que llegan hoy a su fin, la formación lamentó que la ciudad haya vivido “unas fiestas tan del siglo pasado” y que hayan estado “tan escasas de actividades, de calidad y tan enfocadas a que la alcaldesa aparezca en una fotografía improvisada”, lamentaron a través de un comunicado.

A juicio de Use Bierzo, las fiestas dejan en Ponferrada “una sensación de desolación” porque el programa “ya hacía presagiar lo peor” pero el desarrollo de los festejos “no ha hecho sino empeorarlo todo” además de acrecentar “la sensación de distanciamiento” entre la alcaldesa de la capital berciana y el resto de la ciudadanía. El “desastre” ha sido “constante” con actos que estaban incluidos en el programa y que no se celebraron “ante el paso de los que acudieron a participar en ellos”, mientras que otros que no estaban programados “se improvisaron a última hora”.

Entre las actividades programadas, la Feria Multisectorial ha sido “un fracaso estrepitoso”, lo que según Use Bierzo resume “la chapuza que ha sido La Encina de principio a fin” pero que pagan “los expositores, los trabajadores y autónomos que tuvieron que renunciar a disfrutar de las fiestas y los pocos que acudieron”. Además, Use Bierzo prefirió no hacer alusión a los horarios “arbitrarios” de las verbenas o a lo “pobre” del programa previsto para el Auditorio.