USE Bierzo critica la organización de las piscinas municipales de Ponferrada. “Hay dos formas de menoscabar los servicios públicos, y el gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada se ha convertido en un experto en ambas. La primera, como es sabido, es reprivatizar los grandes contratos de tal manera que salgan más caros que las otrora cacareadas municipalizaciones. La segunda es prestar esos servicios tan mal que al usuario no le quede otro remedio que acudir al sector privado. Y esto último es lo que está ocurriendo con las Piscinas Municipales de Ponferrada”, afirma Cristina López, concejala de USE.

Según la edil, los usuarios se están encontrando con medidas que como la obligación de utilizar el abono sólo en aquella instalación en la que ha sido expedido, “lo que limita de por sí la libertad de la ciudadanía a la hora de escoger entre Plantío, Flores del Sil y Fuentesnuevas”. No obstante, según la edil, lo que más “está indignando” al público es “que, a la hora de impedirles el acceso con su correspondiente abono, se les diga que se había informado de tal medida. Tal circunstancia está provocando un caos tras otro en las diferentes instalaciones y el descontento de muchas personas que acabarán abonándose a una instalación privada o usando las de otro municipio”.

Por otra parte, afirma no entender “por qué teniendo las instalaciones de mayor capacidad de la comarca Ponferrada mantiene medidas que a estas alturas son propias de un gobierno que no quiere que el público utilice el servicio”. “Lo lógico sería llevar a cabo un control de aforo y disponer la limpieza de vestuarios durante todo el horario de uso, y en caso de que alguien no pudiese acceder por tener el aforo completo ofrecerle la posibilidad de usar su abono en otra instalación. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene el cierre a mediodía, la entrada por turnos, la obligación de reservar cita y el cierre definitivo a las 20:00, lo que sencillamente está haciendo que los ponferradinos cojan el coche para acudir a las piscinas de otros municipios. Municipios cuyas instalaciones cumplen con todos los protocolos, por otra parte, pero que no deben tener problemas para que las personas las disfruten como ocurre con las piscinas privadas que están ganando clientes gracias a la ineficacia del equipo de gobierno “municipalizador” de Ponferrada”.