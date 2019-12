Folgueral destaca “la falta de talante y gestión” del tripartito y critica los contratos puente de los servicios de limpieza, basura, jardines y TUP

USE ha hecho este lunes balance del medio año de gestión del nuevo equipo de gobierno de Ponferrada, el tripartito integrado por PSOE, CB y Podemos, al que acusa de falta de talante y de gestión.

Sobre el talante, Samuel Folgueral explica que este se puede resumir en la máxima: “Al amigo todo, al que no es amigo nada y al indiferente la legislación vigente”. “Los grupos en la oposición no hemos podido ni tener personal de confianza, a pesar de tener más votos que otros en el gobierno. una cuestión recurrida por la vulneración de los derechos fundamentales que esperamos que se resuelva pronto”, manifestó.

Sobre la gestión, Folgueral criticó el continuo lanzamiento de ‘globos sonda‘. “Primero se anuncia que se disolverá Pongesur sin coste y en el pleno se dice que hay votarlo y que se hará cueste lo que cueste”, pone como ejemplo. De seguir así, según el portavoz de USE, “se llegará al final del mandato en 2023 y las grandes necesidades del municipio estarán sin resolver”. Entre estas grandes cuestiones señala la aprobación de contratos puentes en los servicios de limpieza, parques y jardines y transporte urbano, con los que el PSOE llega a “burlar su propia apuesta política”.

En materia de inversiones, USE señala que “no hay nada más allá de las que dejamos en el acuerdo como oposición el pasado mandato”. En cuanto a las obras en marcha, critica la ejecución de la glorieta de Fuentesnuevas“, que en su opinión debía haber sido sufragada por otras administraciones. “No solo no ha sido así sino que encima genera polémica; si no se modifica va a provocar graves perjuicios pue en un sentido no hay glorieta y en otra lo que hay es un desvío importante, un problema para la seguridad”, apostillan.

Sobre otras obras, destaca que el retraso es el rasgo común entre ellas, poniendo de ejemplo las de la avenida de Ámerica o las de accesibilidad del Temple.