Vacían la carga del camión accidentado en Tremor gracias a barreras de absorción y dos grúas

Los bomberos de Ponferrada instalan barreras de absorción de hidrocarburos en el río de Tremor de Arriba tras la caída del camión de gasoil. / Ayuntamiento de Ponferrada.

Los técnicos siguen estudiando la forma de sacar el gasoil del camión cisterna que cayó al curso del río muy cerca de la localidad de Tremor de Arriba, en el municipio berciano de Igüeña. Se trata de la primera operación que debe hacerse antes de proceder a sacar el vehículo del río.

Así lo ha confirmado el alcalde de Igüeña, Alider Presa, quien tranquiliza a la población ya que no hay ningún tipo de vertido al río ni peligro. “Todavía están intentando tomar decisiones. El protocolo es muy estricto y está en manos de los bomberos. El camión no se puede mover hasta que no se le saque el combustible. No es fácil”, asegura.

La situación está “controlada”, asegura Presa, quien explica que el camión está en el curso de un río, con un talud con mucha pendiente. El vehículo está además “muy inclinado” y esta situación dificulta cualquier intervención. “Prisa no hay, la situación no presenta riesgo y quieren valorar todas las posibilidades para hacerlo de la mejor manera posible”, concluye.

Actualización 14:40 horas del 14 de noviembre

A las 14:40 horas de este martes 14 de noviembre se encontraban trabajando en la zona personal de la empresa Berciana de Petróleos, los bomberos de Ponferrada, Guardia Civil, personal de Medio Ambiente y la empresa especializada en trasvases.

Los bomberos instalaron barreras de absorción de hidrocarburos para evitar una posible contaminación del río en caso de derrame. Una vez finalizado este paso, se inició el trasvase del depósito central del camión cisterna para posteriormente girar el vehículo con la ayuda de dos grúas, ponerlo en posición horizontal y proceder a la extracción del gasoil restante.

Está previsto que el trasvase del gasoil finalice en el día de hoy, martes.

Cae un camión al río Tremor

A las 10:25 horas de este lunes un camión ha caído al río en Tremor de Arriba, después de que cediera parte del camino por el que transitaba. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha activado la situación 1 del plan de Protección Civil ante accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.

Afortunadamente, no hay heridos, y el conductor rechazó asistencia sanitaria. El camión transportaba gasoil y no se ha producido derrame.

El sábado se produjo otro accidente en el Bierzo después de que se hicieran dos socavones en la LE-4113, en Vega de Valcarce, en los que se quedaron atrapados dos vehículos.