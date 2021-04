La titular de Sanidad remarca que el Gobierno "trabaja en no prorrogar el estado de alarma"

Carolina Darias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que la campaña de vacunación va a dejar un “escenario distinto” a partir del 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, que posibilitará a las comunidades autónomas imponer las restricciones necesarias para controlar la situación epidemiológica.

Así respondió a la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Josune Gorospe, quien formuló: ¿Está considerando el Gobierno un cambio de la postura respecto a las medidas que se deben adoptar a la finalización del vigente estado de alarma?. La titular de Sanidad remarcó que el Gobierno “trabaja en no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo”.

Ante esta respuesta, la diputada del Grupo Parlamentario Vasco le puntualizó que ante las diferentes opiniones que ofrecen los miembros del Gobierno ante el final del estado de alarma “se está produciendo una gran incertidumbre entre la población”.

La titular de Sanidad añadió que la declaración del estado de alarma es un instrumento excepcional que contempla la Constitución por circunstancias muy concretas. “Esto significa que esta decisión está sujeta en todo momento a la evolución de las circunstancias que lo hicieron necesario”.

Del mismo modo, subrayó que “muchas de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas no necesitan el estado de alarma, otras si pero otras no, especialmente en las actividades no esenciales que sabemos que influyen en la bajada o subida de la incidencia acumulada”.

Campaña de vacunación

Y, por supuesto, “la estrategia de vacunación que nos va llevar a un escenario distinto a partir del 9 de mayo. No solo porque parece que la incidencia se está estabilizando sino también porque la vacunación va a dar un salto espectacular y esto nos va a dar una inmunidad muy importante”.

Sin embargo, aclaró que “iremos acompasando la toma de medidas con las circunstancias que se vayan produciendo. De hecho, el estado de alarma no puede ser permanente”.

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Echaniz, quien preguntó: ¿Por qué no ha visitado todavía ningún miembro del Gobierno el Hospital Zendal en Madrid?.

A esto, Carolina Darias respondió que “esta ministra no ha recibido ninguna invitación de la Comunidad de Madrid ni para visitar ningún hospital, ni ningún centro de salud ni ningún acto de otro tipo”.

Y le recordó que “he visitado el hospital Gregorio Marañón de la sanidad pública de Madrid y en la que no estuvo el consejero de sanidad y lo mismo pasó en mi visita al hospital Puerto de Hierro. Tengo máximo interés en visitar centros de salud e Atención Primaria”.

El diputado popular le expuso que el Hospital Zendal “ya ha salvado más de 4.000 vidas hasta ahora y ha vacunado a más de 240.000 personas”.