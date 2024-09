La vacunación contra la gripe y la COVID arranca el 1 de octubre

La nueva campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 arrancará el próximo 1 de octubre para las personas institucionalizadas, tanto en los centros de mayores como los de discapacidad, las mujeres embarazadas y los menores de 5 años –que será intranasal para evitar pinchazos–, mientras que se retrasa hasta el día 14 para todos los grupos de la ciudadanía en los que su administración está recomendada al ser población diana. La Consejería de Sanidad ha comprado 713.500 dosis de vacunas frente a la gripe, lo que ha supuesto un desembolso de 9,7 millones de euros.

Una de las novedades de este año es que la vacuna adyuvada se utilizará para la población a partir de los 60 años, ya que en temporadas anteriores se administraba solo para los de 65 años y más. Esta vacuna ofrece mayor inmunogenicidad y protección en adultos de edad más avanzada que las dosis sin adyuvante. La campaña de esta temporada se completará con la administración de una sola dosis de Nirsevimab frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en otoño de 2024 para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. El objetivo es prevenir la bronquiolitis.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, realizó un llamamiento a la población diana, susceptible de ser inmunizada frente a virus respiratorios en invierno, de la importancia de la vacunación, tanto para su salud para los del conjunto de la población. No en vano, la campaña frente a la gripe, la campaña irá dirigida de manera escalonada a los grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones. En el caso de la COVID, se buscar reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir la morbimortalidad y el impacto de esta enfermedad sobre la capacidad asistencial.

La directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, reconoció que la vacunación suele caer después de un periodo de pandemias en que la población se vacuna de manera masiva, con coberturas por debajo de esas tasas alcanzadas con motivo de esa percepción de riesgo tan elevadas y, posteriormente, vuelven a aumentar. “Es probable que este año, todavía, no consigamos subir, respecto a años anteriores”, manifestó. En todo caso, dejó claro que las coberturas de la campaña anterior y la previsión para este año son superiores a la época prepandémica. “La vacunación no es recibida por todas las personas que se vacunaron durante la pandemia pero no ha sufrido un daño reputacional, como se ha interpretado en algunos momentos”, aseveró.

En este sentido, valoró la “muy buena” acogida de los padres para vacunar a sus bebés. Castilla y León fue el año pasado una de las comunidades que vacunó, por primera vez, contra la gripe y se situó con la que obtuvo las mejores coberturas sanitarias a nivel nacional. Por lo tanto, está en el cuarto lugar aunque las tres regiones que están por delante habían iniciado la vacunación de menores de cinco años en la temporada 2022-2023.

Después de que el año pasado se vacunaran 17.650 profesionales de la Gerencia regional de Salud, con coberturas por debajo del 50 por ciento en Atención Primaria y Hospitalaria, Tamames incidió que la Consejería trabaja para promocionar esa vacunación por que las cifras están por debajo de lo esperado, pese a que están por encima de los niveles prepandemia.

Por lo tanto, la vacunación frente a la gripe y la COVID está recomendada para las personas de 60 o más años de edad; las internas en centros de discapacidad, residencias de mayores, e instituciones cerradas; los menores entre 6 meses y 12 años con condiciones de muy alto riesgo por sus inmunodeficiencias o enfermedades crónicas; los mayores de 12 años con con determinadas patologías (diabetes mellitus, Síndrome de Cushing, obesidad mórbida, enfermedades crónicas y cáncer). También están incluidas en la población diana las embarazadas y las personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión.

La previsión que maneja la Consejería de Sanidad es que se vacunen en esos 15 días de priorización unas 40.000 personas institucionalizadas, entre 6.000 y 8.000 mujeres embarazadas y alrededor de 30.000 niños de entre seis y 59 meses.

Por último, se ofrecerá la vacunación conjunta a personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados y trabajadores de servicios públicos esenciales (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y Protección Civil).

Además, se ofrecerá la vacunación contra la gripe a personal de centros educativos y a trabajadores con exposición directa a animales que pueden ser susceptibles de infectarse por gripe animales. Es decir, serán ganaderos, veterinarios y empleados de explotaciones avícolas, porcinas, visones o fauna silvestre.

Administración escalonada y con cita previa

Sonia Tamames subrayó que la vacunación se realizará de manera escalonada, a medida que vayan llegando las dosis de los laboratorios, por lo que su administración será con cita previa, al igual que los años anteriores, para evitar esperas. A partir de la semana del 18 de noviembre, se podrá vacunar la gente que aún no lo esté sin necesidad de una cita previa. En presencia de la gerente regional de Salud, Violeta Martínez, precisó que no habrá una fecha determinada de finalización para la vacunación, ya que una vez empezada la epidemia de gripe, que suele durar unas diez semanas, la gente se podrá vacunar, por que “siempre” quedará un remanente en los centros asistenciales.

Preguntada por la previsión de la próxima epidemia de gripe, la doctora Tamames señaló que ha vuelto a sus niveles normales, tal y como ocurrió el año pasado que tuvo una intensidad media. “Dependerá del virus que circule, aunque ahora solo circula una cepa del virus de la gripe B”, precisó. En cuanto a la COVID-19, la variante Omicron es la hegemónica, con sus subvariantes aunque, en la actualidad, no hay circulación intensa, si bien fluctuará a lo largo del año.