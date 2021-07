Concejo en Valdecañada para explicar la situación del agua potable

Imagen del Concejo abierto en Valdecañada para explicar la situación de la toma de agua. / Ayto.Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, presidió en la tarde del pasado miércoles un concejo abierto en Valdecañada para tranquilizar a los vecinos de este pueblo garantizándoles que la calidad del agua potable que consumen es excelente, como lo prueban todos los 16 análisis anuales realizados tanto por el Ayuntamiento como por la empresa concesionaria del Servicio.

En el concejo, además del alcalde estuvieron presentes los concejales de Sostenibilidad Medioambiental, Pedro F. Robles; de Infraestructuras, Carmen Doel; y de Medio Rural, Iván Alonso y técnicos municipales y de la empresa concesionaria, así como unos 25 vecinos encabezados por la alcaldesa de barrio, Tamara Rosado.

A lo largo de la reunión quedó claro que el consumo de agua no sólo no representa riesgo alguno para la población, tal y como ha denunciado algún integrante de la oposición municipal, cuya actitud fue calificada de irresponsable por el enorme daño que su denuncia está provocando a la imagen del pueblo y a los negocios de turismo rural enclavados en él, sino que la calidad del agua que consumen los habitantes de Valdecañada está muy por encima de las que se consumen en otras poblaciones donde no existe ningún problema.

Agua de Valdecañada

Diversos grupos políticos del Ayuntamiento de Ponferrada han alertado durante las últimas semanas del posible mal estado de la instalación de almacenamiento del agua potable en la pedanía de Valdecañada. Un reciente informe del servicio territorial de Sanidad obliga al Ayuntamiento a realizar una serie de mejoras en la captación y canalización del agua potable en esta localidad.