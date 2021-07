Dobrete para Valdeorras nos mellores viños tintos elaborados con madeira en Galicia

Valdeorras Digital - 26 de julio de 2021

Nos Premios da Cata dos Viños, Augardentes e Licores Tradicionais foi distinguido co Acio de Ouro ao mellor branco de Valdeorras a referencia A Coroa Godello da Adega A Coroa S.A.T

Marta Sertaje, de Adega A Coroa, recibiu o premio de Mellor Viño Branco da D.O. Valdeorras de mans do presidente do Consello Regulador, José Luis García Pando