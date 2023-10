Valentín, bar Piú, una jubilación `a modiño´

Ana y Valentín, una pareja que cumple casi cuatro décadas de singular atención a sus clientes

Esta sábado Valentín, el del Piú, cumple 65 años y con ellos entra en la jubilación, pero una jubilación pactada para que sea en diferido, sin dejar a varias generaciones de clientes huérfanos de su sede social en la conocida Avenida Valdés de Ponferrada. Son casi 40 años en este singular establecimiento hostelero, 38 en concreto.

Un referente en Ponferrada

El Bar Piú ha sido un referente en la ruta del ocio en Ponferrada. Medio San Ignacio con Pico Tuerto incluido desayunaba con alguna de sus inolvidables pulgas de tortilla. El mejor, si no de los mejores, cafés de todo el Bierzo. Valentín explica el mimo que hay que darle a la maquina cafetera, a la que limpia incluso los filtros a menudo. Pero no sólo fueron y son los desayunos del Piú, también los premios de limonada, de torrijas, de atención al cliente…Menciones todas que adornan el bar junto a varias colecciones de botellas, carteles de bebidas curiosas o fotos de las múltiples fiestas que allí se han celebrado. ¿Quién no conoce el cuarto de fumar del Piú que se usó durante años? La buena música y la diversión asegurada de este local y su singular pareja de camareros, barman o showman en ocasiones…

Toda una vida

Valentín lleva bajo sus espaldas y en sus pies toda una vida dedicada a la hostelería. Un profesional de escuela. Comenzó siendo adolescente en esas clásicas cafeterías ponferradinas: San Remo, Recreo y otras. Tuvo su aventura. en Mallorca, de donde huyó por morriña y “porque no le gustaba ese ambiente”. Sabe de sobra sólo viendo al cliente qué prefiere o cómo le va. Y es que, el Piú, tras casi 40 años de éxito, entra en otra fase porque su cara visible, junto a Ana, experta cocinera, se jubila. “Más bien me prejubilo porque trabajaré sólo unas horas dos años más”, explica.

Ponferradino de pro, del Barrio Puente del Boeza, ha visto pasar por su local a varias generaciones de bercianos siendo un lugar donde siempre encuentras a alguien diferente. En el Piú nadie es más o mejor que otro, pero eso sí, su clientela es ya muy particular y conocida. Es por ello, por lo que este sábado le homenajean a pesar de que los años y la paciencia empieza a hacer su efecto. “No tenéis casa”. “No haya más bares”…

Debajo de ese aspecto serio, de camarero clásico, hay un rockero empedernido, un disfrutón de la vida y hasta un pequeño gran corazón. Es…Valentín, es…el Piú. Felicidades por tu merecido descanso.