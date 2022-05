Valladolid-Ponferradina

El técnico de la Deportiva lamentó no haber aprovechado sus oportunidades para sacar algo positivo en Zorrilla

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Zorrilla. / Á.E.

Jon Pérez Bolo lamentó la derrota en Valladolid especialmente porque su equipo no logró aprovechar las muchas ocasiones que tuvo, especialmente en la primera parte, para dar más guerra a su rival: "Hemos empezado con un gol en contra muy pronto y eso da alas al equipo rival, pero no nos hemos venido abajo y hemos hecho una muy buena primera parte. La diferencia ha estado en las áreas, ellos han metido la primera que han tenido y nosotros no. En la segunda nos estaban sometiendo en los primeros minutos, pero sabíamos que teníamos que sufrir y con el 1-0 todo podía pasar. Luego llegó el segundo gol, que si hoy nos podemos poner algún pero es en ese gol, que hemos defendido muy mal".

El técnico no quiso ir más allá en el error defensivo de ese segundo gol, limitándose a comentar que "hemos defendido mal, pero qué culpables vamos a buscar. Estoy orgullosísimo de todos mis jugadores, de lo que están haciendo y de lo que han hecho hoy. Hemos tenido personalidad para mirarle a la cara al Valladolid y crearles muchos problemas, la pena es que no hemos acertado en nuestras ocasiones".

En cuanto a las posibilidades de jugar el playoff de ascenso, Bolo aseguró que "ya sabíamos que dependíamos de otros resultados y ahora más, porque tenemos que esperar a ver los resultados de mañana. Si somos capaces de ganar el próximo partido vamos a tener opciones. Hay que pelear hasta el final por ese sueño que tenemos".

Por último, el entrenador blanquiazul tuvo palabras para la afición que acudió en masa a animar a su equipo en Valladolid: "Es increíble llegar hoy al estadio y que nos den ese recibimiento y luego todo el mundo animando y esperando al final del partido. Jugamos por ellos y queremos que estén orgullosos de nosotros. Vamos a dejarlo todo hasta el final por este escudo y por estos colores, y lo que consigamos o no consigamos lo vamos a hacer juntos. Si toca festejar o toca estar tristes, vamos a estar juntos porque la Ponferradina es una familia en lo bueno y en lo malo".