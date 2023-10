Vanesa Núñez: madre y ganadera en Turienzo Castañero con buenos planes para el pueblo

Vanesa Núñez, de Turienzo Castañero. / QUINITO

Vanesa Núñez nació y vive en Turienzo Castañero, en el municipio de Castropodame. En este lugar, dotado de maravillosas vistas, cría a sus dos hijas y cuida de su ganado. Esta empresaria dice sentirse contenta de vivir en su pueblo, disfrutando las ventajas del mundo rural. Y luchando contra las desventajas: se ocupa de la Pedanía y antes fue responsable de la Asociación de Vecinos. Con uno y otro instrumentos tiene claro que hay que organizar actividades y cuidar de lo de todos, para así intentar evitar la despoblación. Nos recibe una fresca mañana en la que destaca su cálida sonrisa.

Viaje al Turienzo de Vanesa

Cuando Vanesa era una niña, recuerda, había mucha más gente en Turienzo Castañero. Hoy, la población roza los 153 habitantes. De esa infancia, prima la memoria de la libertad de poder salir a jugar por el pueblo y hacer lo que le apeteciera. Estudió en las escuelas del pueblo, que ahora están abandonadas. Como pedánea, tiene la mirada puesta en ese edificio, en el que ve una oportunidad de mejora para los habitantes de esta localidad del municipio de Castropodame.

Después fue al instituto a Bembibre y más tarde se formó en La Sindical, en Ponferrada, de donde salió con un título de delineante.

Se dedicó a este oficio hasta 2011, cuando empezó a “decaer la cosa”, cuenta. “La crisis fue en el 2008, yo creo que al Bierzo llegó a partir del 2010”, calcula. La gente “dejó de hacer casas, entonces yo me quedo sin trabajo”, narra.

Pasó un tiempo sin trabajo, cuidando de sus hijas y de su casa. Después llegó la ganadería, “de repente, sin esperarla”. Era una empresa familiar, de su madre, quien se retira por la edad y luego sus hermanos se prejubilan. “Las vacas quedan un año en el limbo”, cuenta Vanesa; “era venderlas o cogerlas a alguien, pues de hecho yo las cojo”, recuerda.

En total, tiene unas 50 reses. Están “todo el año fuera”, en extensivo, no entran al establo. Pacen por los campos de Turienzo, “por los praos”, “sueltas todo el año”. Van para un lado y para el otro por estas lomas, las faldas del Redondal.

Se ocupa de ellas sola aunque alguna vez recibe ayuda, como la de algún vecino “que tiene alguna vaca conmigo”. Sus clientes son principalmente empresas que le compran los terneros con dos o tres meses para criarlos. “Me compran los terneros pequeñitos y se los llevan ellos para criar”, cuenta.

Esto ocurre cuando aprenden a comer. Mamar, “maman toda la vida si los dejan”, explica esta ganadera; pero como “andan por ahí sueltos, aprenden a comer rápido”, y entonces ya los puede vender a esas empresas de cría extensiva.

La vida en Turienzo Castañero

Vanesa tiene dos hijas, de 11 y 9 años. La mayor ya va “al insti”, en Bembibre, mientras que la pequeña todavía está en el colegio, también en la capital del Bierzo Alto pues es allí donde hay un centro con comedor. Tienen transporte escolar, lo que facilita mucho las cosas a esta empresaria. El bus las lleva y las trae y ella puede ocuparse de su negocio.

La vida en un pueblo es muy agradecida a los ojos de Vanesa Núñez. Se echa de menos que haya más niños aunque en Turienzo están de enhorabuena: hay dos mujeres embarazadas que darán a luz próximamente. La última niña que había, que es una sobrina de nuestra entrevistada, tiene cinco años. “Tenemos la suerte de que hay dos chicas embarazadas así que pronto vendrán dos niños nuevos”, relata contenta Vanesa. “Eso también es alegría” pues “quieras que no, como que se rejuvenece el pueblo”.

Orgullosa de sus orígenes, Vanesa Núñez cuenta que en Turienzo “sí, se vive muy bien”. Una de las ventajas de este pueblo es que “tienes todo muy cerca porque Bembibre está a tiro de piedra” (de hecho, se puede ver la capital del Bierzo Alto desde las afueras del pueblo). También hay proximidad con Ponferrada pues “no llega a media hora desde aquí”. La pena es, claro está, que tras el fin de la minería se tuvo que ir mucha gente joven y que esa dinámica no varía y la población “se envejece mucho, que no es cosa de este pueblo ni de los pueblos, es del Bierzo en general: no hay salidas, entonces las gente se empieza a ir fuera a trabajar y a vivir”. Esas oportunidades que posibilitaran que la población se asiente en pueblos como Turienzo Castañero “es lo que se echa de menos”

Cuando se es madre (de dos) y empresaria, se tiene una visión muy práctica de la vida: “al final, si tú vas a comprar leche, si vas a comprar algo, tienes que sacar el coche, porque no vas a ir cargando con ello. Entonces, pues casi es lo mismo”, dice al comparar vivir en el campo con vivir en la ciudad.

Pero lo que más destaca son las ventajas: conocer a los vecinos, estar cerca de la familia… Además, señala con simpatía, “tenemos bar, que es lo importante, donde poder quedar la gente” y “una calidad de vida muy buena”, cuenta animosamente Vanesa.

Turienzo también cuenta con consultorio y Vanesa es ecuánime en al juzgar qué tal funciona: “hombre, dentro de lo que cabe, bastante bien. Viene el médico martes y jueves y suele venir bastante. Lo que pasa es que si hay vacaciones, o si hace guardias, pues no suele venir. Pero bueno, por lo general, podría funcionar mejor. Hay que quejarse siempre un poco”, señala la pedánea con una media sonrisa.

Servicio público en Turienzo Castañero

Vanesa Núñez ha sido responsable de la asociación de vecinos de Turienzo y ahora es la pedánea. Lo hizo y lo hace con ganas de ayudar en el pueblo. “Es simplemente el hecho de que si no hay alguien que haga las cosas, los pueblos se mueren. Si no hubiera una asociación aquí seguramente pues no habría vida. Entonces es un poco tirar por lo que hay y para lo que hay, ¿no? Y seguir haciendo actividades para que la gente tenga un sitio donde estar y tenga y cosas que hacer”, explica.

Y esas actividades no son pocas. Por ejemplo, Turienzo tiene un estupendo Festival del Botillo, “el segundo más antiguo del Bierzo”, presume su pedánea. Lo organizan para 250 y dice que si fueran más, “nos parecería incómodo”. Se sirven para ello de la nave de usos múltiples que hay a la entrada del pueblo, donde antes de construir la cubierta de la pista multideportiva también hacían los magostos cuando llueve. Por cierto: ya tienen fecha para la fiesta de las castañas de este: es el 4 de noviembre y, asegura, están encantados de recibir gente de fuera.

Eso no es todo: “en Semana Santa, hacemos un filandón, que es una representación de una historia antigua, de historias de antes. Y suele ser muy divertida. Siempre hacemos así con un toque de humor”, cuenta. “En el verano tenemos una marcha solidaria, tenemos una comida de socios, tenemos la sardinada, las fiestas, luego la cabalgata de Reyes siempre la solemos hacer… Es que tenemos actividades casi todos los meses del año. Es una cosa que tienes que ir moviéndote y haciéndola”, cuenta. Todo ello, explica, lo hace la asociación de vecinos y desde la pedanía tratan de dar todo el apoyo.

Labor como pedánea

De su labor al frente de la Junta Vecinal, Vanesa aspira que sirva para “renovar un poquito el pueblo”. A corto plazo, tiene como objetivo conseguir adecuar la zona de baño en la reguera. “Hay una pequeña balsa que se hizo para el baño y por problemas no se ha podido abrir y nos gustaría abrirla. Me gustaría arreglarla”, dice. Esta balsa está en el reguero que traen del arroyo Canales y con el presupuesto de este año esperan que esté disponible en verano.

Otro objetivo es el de las antiguas escuelas. “Me gustaría mucho arreglar lo que es las escuelas antiguas para hacer un despacho de la junta vecinal, hacer un centro cívico para la gente que pueda ir, leer, conectarse a internet, pasar la tarde, ¡yo qué sé!, para hacer algo”. En general, “mirar por que no falte de nada” en el pueblo, dice esta laboriosa mujer de Turienzo Castañero de su función como pedánea.

Con sus hijas, su ganado, su labor en la pedanía… Vanesa Núñez es una de esas mujeres que con su trabajo diario sostienen los pueblos de la comarca del Bierzo. Mientras habla de todo ello, no hace sino sonreír y reír, demostrando que su felicidad es poder seguir en su pueblo y su objetivo no parar de mejorarlo día a día. Nos despide y ya dos personas por la calle le han pedido que se acerque hasta sus casas para dirimir algunos asuntos. Le preguntamos si en algún caso es para repartir castañas, por si podemos apuntarnos. Se ríe. Y nos recuerda que podemos acercarnos a Turienzo el 4 de noviembre, para el magosto.

Premios Mujer Bierzo 2023

El Ayuntamiento de Castropodame, con la alcaldesa Josefa Álvarez Fernández al frente, ha propuesto a esta ganadera berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Castropodame apoya esta iniciativa y en años anteriores pudimos conocer las historias de Olvido Reguera y Verónica Vieítez.