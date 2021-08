Vázquez acusa a la alcadesa de Bembibre de “premiar” a los policías que multan más

El concejal no adscrito afirma que hay un informe de Recursos Humanos que pone en entredicho estas retribuciones extraordinarias

Serafín Vázquez / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Bembibre, Serafín Vázquez, ha acusado a la alcaldesa de Bembibre de “premiar” a los policías locales del municipio que más multas ponen, una gratificación que “se está intentando enmascarar con base en su dedicación, interés y rendimiento, englobado todo ello en una actividad extraordinaria y penalizando a otros policías por lo que podría ser su desidia a la hora de realizar sus funciones, o lo que es lo mismo, por recaudar poco”.

Vázquez afirma que existe un informe de Recursos Humanos que pone de manifiesto que no se acreditan circunstancias objetivas en estos agentes para que sean retribuidos con dicho complemento, “pero pese a ello, la alcaldesa cree que es adecuado el abono de un complemento de productividad por su actividad extraordinaria y el interés con que ciertos policías locales desempeñan su trabajo, menospreciando con ello a otros miembros de la policía local que no reciben esta productividad por no hacerlo”.

El concejal no adscrito recuerda que “una actividad extraordinaria es aquella que se realiza fuera de la jornada normal de trabajo, no aquella que es inherente a la realización de las funciones del cargo y las cuales ya se presuponen en el implícito”, y advierte de que “no queremos pensar que los motivos recaudatorios puedan dar lugar a una actitud persecutoria (inquisitorial) contra el ciudadano”.