Vázquez asegura que hay tres documentos que demuestran bonificaciones a policías por poner multas

Ayuntamiento de Bembibre. / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Bembibre, Serafín Vázquez, insistió este miércoles en que existen hasta tres documentos que prueban que el Consistorio ha pagado ‘bonus’ a varios policías locales “por multar más”, y pide a la alcaldesa más transparencia en la gestión municipal, instándole a negar la veracidad de esos documentos.

Según Vázquez, el primero de ellos estaría remitido desde la propia Jefatura de la Policía Local solicitando el abono de un complemento de productividad por “intervención activa con el control del tráfico rodado con la formulación de denuncias a las infracciones de tráfico que observan, etcétera”, lo que para el concejal no adscrito es “dicho llanamente, una productividad por denunciar”.

Los otros dos documentos a los que alude son un informe de Recursos Humanos desfavorable a dotar a los funcionarios con ese complemento y otro de Alcaldía respaldando esas gratificaciones.

Por último, Serafín Vázquez interpela directamente a la alcaldesa señalando que “la señora Silvia Cao manifiesta que se les ha abonado una productividad a cuatro agentes de la Policía Local de Bembibre porque han tenido que suplir al resto de plantilla que ha estado de baja, pero le recuerdo que esa productividad no la ha percibido un agente que no ha estado de baja. Y yo me pregunto, ¿se le ha olvidado a la señora alcaldesa dársela o ese policía no era merecedor porque no puso suficientes denuncias? No obstante, tengo que recordarle que para gratificar a los agentes que han suplido al resto de la plantilla están las horas extraordinarias y creo que ya las han cobrado“.