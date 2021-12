Vázquez reclama al nuevo gerente de Sacyl “empatía y diálogo” con los profesionales

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, preside la toma de posesión del nuevo director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Jesús García-Cruces. / R. Cacho

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, pidió este miércoles al nuevo gerente de Sacyl, el abulense Jesús García-Cruces, “mucha empatía, diálogo con los profesionales y escuchar sus anhelos, problemas y necesidades”. “Contarás con todo mi apoyo y el del equipo para satisfacerlas, que seguro que no serán gratuitas”, sentenció durante su intervención, en la que se dirigió por primera vez a los trabajadores de la Consejería, en el antiguo Hospital Militar de Valladolid. Durante la toma de posesión de García-Cruces, Vázquez destacó “la responsabilidad, coraje, valentía y humildad” del nuevo gerente: “Todos daremos lo mejor para sacar adelante esta empresa en un momento tan complicado. Gente como tú es muy importante para el sistema. Te deseo toda la fortuna”, significó.

García-Cruces juró su cargo por su “conciencia y honor” y prometió “cumplir fielmente” sus nuevas obligaciones, “con lealtad al rey, y guardar la Constitución como norma fundamental y el Estatuto de Autonomía como norma fundamental básica de la Comunidad”. Previamente, Alejandro Vázquez trasladó un mensaje de agradecimiento a todos los componentes de la Consejería que han estado al cargo de la misma durante los dos últimos años y medio “por su trabajo y esfuerzo en el momento más duro sanitariamente vivido en la Comunidad”. Del resto del equipo, que no varía, Vázquez aseguró su lealtad, algo ratificado, dijo, durante una reunión mantenida con ellos esta misma mañana.

Durante su alocución se dirigió constantemente al nuevo gerente, que acepta un “un cargo difícil” a pesar de proceder del mundo asistencial, algo que es todavía más difícil, porque “no va a ganar más y tendrá más problemas”. Además, le dio las gracias por aceptar en el marco de las circunstancias de la sexta ola, que “genera interrogantes que hay que ver cómo desempeñar”. En este sentido, se refirió concretamente a la variante ómicron, que es más contagiosa y aún expresa dudas, dijo, de si produce más mortalidad. “Pero es seguro que tendremos una nueva tensión en el servicio de salud. Nos habría gustado que llegaras en un momento más dulce, pero los momentos vienen como vienen y cuando vienen”, le trasladó.

Vázquez también subrayó la experiencia de gestión tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario que el nuevo gerente tiene, gracias a su anterior paso por la Consejería de Sanidad y al hecho de ser “hombre de trinchera”, dado que hasta ahora ejercía como director médico en Ávila; incluso este fin de semana realizó guardia. “El reto es importante y difícil, pero no me cabe duda de que lo afrontarás con enorme responsabilidad. Lo harás con valentía y coraje, porque tendremos que ser valientes para tomar decisiones y no fallarás. Eres una persona humilde y tienes una buena virtud, que sabes escuchar. Y deberán imponer tus criterios con datos objetivos y escuchar lo que dicen los profesionales”, resumió.