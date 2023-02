Vecinos de Burbia denuncian el "deplorable estado" de la LE-4210 tras el accidente de una mujer este miércoles

Fotografía del accidente este miércoles. / EBD

El pasado miércoles por la mañana una vecina de Burbia (Vega de Espinareda) se dirigía al trabajo cuando debido a la nieve y el hielo que había en la carretera LE-4210 perdió el control del coche y terminó en la cuneta. El tramo donde tuvo lugar el accidente es una recta que antecede a una curva estrecha, cerrada y sin quitamiedos. Al ver que no podía girar e iba directa al barranco, no encontró otra opción que pisar el freno. Acto seguido el coche derrapó y terminó chocando con la ladera. Al otro lado de la carretera hay un gran barranco, "si la trayectoria del coche hubiese sido la contraria probablemente estaríamos hablando de un accidente mortal", asegura la implicada.

Tras el susto, la propia vecina que sufrió el accidente llamó al Ayuntamiento de Vega de Espinareda así como a la Diputación De León, recibiendo "respuestas banales", que asevera, llevan recibiendo todos estos años: "ahora mandamos a una brigada para que eche sal o no podemos estar en todos los sitios", cuenta.

Gran parte de los vecinos de Burbia y Penoselo tienen que transitar diariamente un tramo de esta carretera que sostienen, se encuentra en unas condiciones deplorables. "Hablamos de una carretera de montaña repleta de curvas y a gran altura, que consta de un único carril de doble sentido, sin señalizar, sin quitamiedos y con el asfalto en muy mal estado" señala la vecina.

Desde estos pueblos llevan años reclamando una carretera digna, ya que este es único el acceso, y no consideran justo "tener que arriesgarnos a este peligro para poder llegar a nuestras viviendas". "El abandono administrativo hacia las pequeñas localidades rurales, repercute en que muchos de sus derechos básicos sean necesidades no cubiertas. Los servicios mínimos cada vez son menos y están más lejos y si los accesos no cumplen unas condiciones mínimas la supervivencia en el rural corre grave peligro", apunta la habitante de esta localidad berciana.