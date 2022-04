Los vecinos de Cacabelos se quejan ante el inicio de las fiestas de La Pascua

“Nunca se vio cosa igual en Cacabelos. Hoy es el día grande de la Pascua porque es sábado y viene gente de todas partes. No cabe un alma en el centro de Cacabelos y está todo cerrado"

Aglomeraciones a las 4.30 horas de la madrugada en la plaza de Cacabelos este sábado 16 de abril / EBD

El inicio de las fiestas de la Pascua de Cacabelos, que dan el pistoletazo de salida a las fiestas del Bierzo al ser las primeras de la zona, ha causado revuelo entre los vecinos de la villa del Cúa. Centenares de personas se aglomeraron en la plaza del Ayuntamiento del municipio este sábado 16 de abril hasta las 4.30 horas de la madrugada. Este hecho se produjo porque los bares habían cerrado entorno a las 3.00.

“Nunca se vio cosa igual en Cacabelos. Hoy es el día grande de la Pascua porque es sábado y viene gente de todas partes. No cabe un alma en el centro de Cacabelos y está todo cerrado”, aseguraba con indignación un ciudadano.

“Ha venido gente de Bembibre, de Ponferrada, de Villafranca del Bierzo, de muchos pueblos del Bierzo e incluso de El Barco de Valdeorras y de León, ¿qué van a pensar”, añadía otro.

La mayor parte de las personas que se aglomeraron en el centro de Cacabelos no encontraban taxis para volver por lo que las calles de la villa se convirtieron en mareas de gente.

“Para un día que salgo y me mandan para casa”. “Las fiestas están pero dejan mucho que desear”. “¿Qué está pasando, por qué para casa?”. Son algunas de las declaraciones de los presentes en Cacabelos esta madrugada.

El concierto del berciano John Pollôn tuvo lugar este sábado en Cacabelos y arrancó a las 00.30 horas. Miles de personas acudieron a esta gran cita y, tras disfrutar del espectáculo, se desplazaron en masa para continuar con las fiestas en el centro. Sin embargo, Cacabelos había dado por finalizadas las celebraciones y tanto los vecinos como los visitantes se vieron obligados a permanecer en la calle durante varias horas.

Este lunes 18 de abril se celebra el día grande de Cacabelos y la orquesta Panorama pondrá ritmo a la noche de la villa del Cúa. “El lunes es el día que el Ayuntamiento amplia los horarios de cierre pero el lunes no va a haber tanta gente porque en el resto de municipios, el martes no es festivo”, explica un vecino.

Por su parte, el alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez ha asegurado que ha hecho todo lo posible para que lo de este sábado no ocurriese. “Hicimos la petición a la Junta para ampliar horarios y no nos contestaron. Se supone que el silencio administrativo es favorable pero ayer estaba la Guardia Civil a las 2.30 de la mañana. Yo me pase el día haciendo llamadas para que lo ampliasen”.

El regidor también mostró su malestar ante la situación porque “no se recuerda un sábado de Pascua en Cacabelos así desde hace 30 años. Entiendo el malestar de vecinos y hosteleros pero yo he intentado que lo de ayer no ocurriese”. Junior aseguró que “me hubiese gustado que la fiesta se extendiese pero ya no estaba en mi mano”.

Además, el alcalde de la villa del Cúa añadió que "quiero pensar que no hay una mano oscura que quiera utilizar las grandes fiestas de la Pascua para dañar más al equipo de gobierno y en consecuencia a Cacabelos. Entiendo que la Guardia Civil tenga que hacer su trabajo y más si hay algún vecino que solicita su servicio. Quedan varios días de fiesta, vamos a intentar disfrutar al máximo".

El regidor hizo un llamamiento al "civismo y a la responsabilidad. Lo público es de todos y debemos cuidarlo. Esta bien divertirse y pasarlo bien pero utilizando siempre la cabeza. Pido un esfuerzo más a los vecinos y visitantes. Todos tenemos ganas de fiesta", concluyó. Estas declaraciones hacían alusión a la aparición de un contenedor quemado en las calles del municipio esta mañana.