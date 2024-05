Los vecinos de Compostilla denuncian de nuevo el abandono del barrio

La asociación de vecinos de Compostilla retomó hoy las protestas por el abandono del barrio por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, poniendo esta vez el acento en la situación de las aceras y zonas verdes, que están invadidas por la maleza en la mayoría de las calles.

La presidenta de la asociación, Pilar Martín, desveló que “hemos pedido hablar con el alcalde en agosto del año pasado, en octubre y de nuevo en enero, hemos enviados correos electrónicos y metido solicitudes por la sede electrónica del Ayuntamiento, siempre sin respuesta”.

Del mismo modo, el pasado mes de marzo mantuvieron una reunión con el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, para explicarle la situación “y nos dijo que no se podía hacer porque no había personal. El 15 de abril vinieron tres personas a desbrozar una pequeña parte junto a la iglesia y el día 30 limpiaron un poco la Sexta Avenida, pero nada más. Estamos como en una selva, con hierbas de hasta 60 centímetros de alto que no dejan usar las aceras y zonas verdes”.

A estos problemas se suman también los relacionados con el transporte urbano, ya que “los autobuses pequeños no son aptos para personas mayores o con carritos, no se cumplen los horarios y se han cambiado las líneas que pasan por Compostilla y ahora no hay ninguna que vaya a la zona alta”, lamentó Tiqui Vidal, miembro de la junta directiva de la asociación.

Asimismo, hicieron hincapié en las calles de la zona del canal, donde las averías en la red de abastecimiento y saneamiento son constantes debido a la antigüedad de la misma: “Se rompen cada dos días, incluso un día se rompió una tubería unos metros más allá de donde la estaban reparando. Los propios operarios nos han dicho que hay que cambiar la red, porque es de fibrocemento“, apuntó Vidal.

A pesar de esta situación, Pilar Martín denunció que “no hay ni una partida en los presupuestos para el barrio de Compostilla”, que cuenta con alrededor de 2.000 vecinos.

Un error que viene de lejos

Pilar Martín aseguró que los problemas de infraestructuras de Compostilla vienen del convenio que Endesa firmó con el Ayuntamiento de Ponferrada en 2001, por el que le cedía terrenos en el barrio a cambio de su arreglo: “Primero deberían haber renovado las infraestructuras, que tienen 80 años, y después cederlo al Ayuntamiento, pero lo hicieron al revés. Se cogieron los terrenos para venderlos, pero vino la crisis y ahora tenemos muchos terrenos públicos y unas infraestructuras viejas“.